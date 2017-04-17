Особенности коаксильного кабеля



Коаксильные кабели получили сейчас огромное распространение. Они используются во многих сферах. Однако некоторые люди даже не знают, какими характеристиками они обладают и где применяются. По своей сути он является обычным электрическим кабелем. В его основе лежит центральный провод, имеющий металлическую оплетку. Между собой они разделены диэлектриком.

Подобный кабель раньше применялся достаточно широко. В первую очередь это связано с тем, что он имеет отличную помехозащищенность. Это достигается именно благодаря наличию металлической оплетки. Кроме того, они имеют более высокие показатели передачи данных по сравнению с прочими видами кабелей. По ним данные могут передаваться на скорости до 500 Мбит/с, что является действительно хорошим показателем. Кроме того, специалисты отмечают, что такие кабели могут передавать данные на очень большие расстояния, даже больше, чем на километр.

Подобные технические характеристики не могли не привлечь внимания со стороны потенциальных клиентов. Купить коаксиальный кабель в Киеве при желании смогут все желающие. Для этого можно даже воспользоваться услугами разнообразных интернет-магазинов. Стоит отметить, что такой кабель также характеризуется высокими показатели по предотвращению прослушки, так как подключиться к нем извне будет достаточно сложно.

Чаще всего коаксильные кабели используют в локальных сетях. Они подразделяются на два типа: тонкий (диаметром 0.5 см) и толстый (1 см). Первый более гибок, поэтому используется гораздо чаще. На данный момент толстый вариант практически не применяется, так как его использование сопряжено с определенными трудностями. Так, к примеру, толстый кабель необходимо жестко фиксировать на поверхности стены, а для подключения к нему – использовать достаточно дорогостоящее оборудование.

Таким образом, коаксильный кабель действительно имеет отличные технические характеристики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его активно применяют в самых различных сферах. На данный момент он по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех видов кабельной продукции.