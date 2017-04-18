До окончания регистрации на 2-ю международную конференцию кластеров осталось 15 дней

11 -12 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоится 2-я международная конференция кластеров: «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор».

Целью конференции является консолидация опыта регионов России и лучших мировых практик в области кластерного взаимодействия, создание условий для межотраслевого, межрегионального и трансграничного сотрудничества, экспертный анализ актуальных вопросов кластерного развития региона и выработка практических предложений по их решению, выработка комплексной кластерной политики региона, повышение конкурентоспособности кластеров на региональном и международном уровнях, развитие компетенций и наращивание потенциала всех субъектов кластерной среды.

В программе конференции:

• Пленарное заседание «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор»

• Первый Межрегиональный Слет Центров кластерного развития

• Презентации российских и международных кластерных проектов

• 9 круглых столов по актуальным вопросам кластерного развития

• 7 обучающих семинаров и воркшопов

• 5 отраслевых мероприятий территориальных кластеров Санкт-Петербурга

Участники конференции:

• 30 Центров кластерного развития РФ и 11 Инновационных кластеров – участников приоритетного проекта Минэкономразвития.

• 3 Министерства: Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг.

• Проектный офис НТИ.

• Исполнительные органы государственной власти РФ.

• Объекты инновационной инфраструктуры.

• Институты развития.

• Управляющие компании кластеров.

• Крупные промышленные холдинги и корпорации.

• Научно-исследовательские и образовательные учреждения.

Среди спикеров конференции – российские и международные эксперты.

Участие в конференции бесплатное. Для участие в ней необходимо зарегистрироваться. Подробнее о конференции можно узнать на сайте: cluster-conf.ru