До окончания регистрации на 2-ю международную конференцию кластеров осталось 15 дней

11 -12 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоится 2-я международная конференция кластеров: «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор».
Целью конференции является консолидация опыта регионов России и лучших мировых практик в области кластерного взаимодействия, создание условий для межотраслевого, межрегионального и трансграничного сотрудничества, экспертный анализ актуальных вопросов кластерного развития региона и выработка практических предложений по их решению, выработка комплексной кластерной политики региона, повышение конкурентоспособности кластеров на региональном и международном уровнях, развитие компетенций и наращивание потенциала всех субъектов кластерной среды.
В программе конференции:
• Пленарное заседание «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор»
• Первый Межрегиональный Слет Центров кластерного развития
• Презентации российских и международных кластерных проектов
• 9 круглых столов по актуальным вопросам кластерного развития
• 7 обучающих семинаров и воркшопов
• 5 отраслевых мероприятий территориальных кластеров Санкт-Петербурга
Участники конференции:
• 30 Центров кластерного развития РФ и 11 Инновационных кластеров – участников приоритетного проекта Минэкономразвития.
• 3 Министерства: Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг.
• Проектный офис НТИ.
• Исполнительные органы государственной власти РФ.
• Объекты инновационной инфраструктуры.
• Институты развития.
• Управляющие компании кластеров.
• Крупные промышленные холдинги и корпорации.
• Научно-исследовательские и образовательные учреждения.
Среди спикеров конференции – российские и международные эксперты.
Участие в конференции бесплатное. Для участие в ней необходимо зарегистрироваться. Подробнее о конференции можно узнать на сайте: cluster-conf.ru