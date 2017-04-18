Top Banner_Благотворительный_фонд_Строим_Добро

18 Апрель, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

До окончания регистрации на 2-ю международную конференцию кластеров осталось 15 дней

Опубликован:
Date:
in: Новости компаний
Leave a comment

11 -12 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоится 2-я международная конференция кластеров: «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор».

Источник: appleinsider.ru

Целью конференции является консолидация опыта регионов России и лучших мировых практик в области кластерного взаимодействия, создание условий для межотраслевого, межрегионального и трансграничного сотрудничества, экспертный анализ актуальных вопросов кластерного развития региона и выработка практических предложений по их решению, выработка комплексной кластерной политики региона, повышение конкурентоспособности кластеров на региональном и международном уровнях, развитие компетенций и наращивание потенциала всех субъектов кластерной среды.

В программе конференции:
• Пленарное заседание «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор»
• Первый Межрегиональный Слет Центров кластерного развития
• Презентации российских и международных кластерных проектов
• 9 круглых столов по актуальным вопросам кластерного развития
• 7 обучающих семинаров и воркшопов
• 5 отраслевых мероприятий территориальных кластеров Санкт-Петербурга

Участники конференции:
• 30 Центров кластерного развития РФ и 11 Инновационных кластеров – участников приоритетного проекта Минэкономразвития.
• 3 Министерства: Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг.
• Проектный офис НТИ.
• Исполнительные органы государственной власти РФ.
• Объекты инновационной инфраструктуры.
• Институты развития.
• Управляющие компании кластеров.
• Крупные промышленные холдинги и корпорации.
• Научно-исследовательские и образовательные учреждения.

Среди спикеров конференции – российские и международные эксперты.

Участие в конференции бесплатное. Для участие в ней необходимо зарегистрироваться. Подробнее о конференции можно узнать на сайте: cluster-conf.ru

Исследование микрорайона
Tags:

Подборка для Вас

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X