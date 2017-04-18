Города ожидает высотный бум: новые правила упростят жизнь строителям

Федеральный Минстрой совместно с ведущими отраслевыми экспертами последовательно заполняет вакуум в системе нормативных документов.

Новая нормативно-техническая документация призвана упростить жизнь строителям путем жесткого регламентирования требований к проекту. Во многих случаях бизнес сможет обходиться без громоздких и дорогостоящих согласовательных процедур специальных технических условий, которые от него требовали раньше.

В прошлом году Министерство строительства РФ утвердило два новых свода правил (СП), касающихся высотного строительства. Один из них – «Инженерные системы высотных зданий» – вступил в действие с 4 февраля этого года. Второй – «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования», – согласно приказу Минстроя, будет введен в июне 2017 года.

Эти документы – первые в новой системе регламентации строительной нормативной базы, которая, как уверяют эксперты, улучшит инвестиционный климат в девелопменте. В 2014 году на первом международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге участники впервые подняли вопрос острейшего дефицита нормативно-технической документации для уникального строительства в Российской Федерации. И были активно поддержаны Минстроем.

Специальные технические условия (СТУ), по которым сегодня проектируются высотные объекты, требуют много времени и значительных расходов на согласовательные процедуры. Абсолютное большинство застройщиков, имея возможности привлечь к строительству компетентных специалистов, все же отказываются от высотных проектов именно из-за этого. Когда на всей территории Российской Федерации будут действовать единые строительные нормативы для возведения жилых домов от 75 метров и общественных зданий выше 55 метров, предпринимательский климат в сфере девелопмента улучшится и бизнес получит гораздо более широкий спектр возможности.

Учрежденный в рамках форума Центр высотных компетенций (ЦВК) объединил ведущих российских и мировых экспертов, а также федеральных чиновников вокруг назревшей проблемы. Сегодня под эгидой Минстроя РФ в России создаются типовые нормы, использование которых сильно облегчит работу проектировщиков и строителей. Согласно Дорожной карте, утвержденной на Форуме, два таких свода правил для строителей уже утверждены, а разработку еще четырех СП Минстрой России планирует начать в 2017 году.

Важно, что участники 100+ Forum Russia смогли напрямую влиять на содержание создаваемых сейчас нормативных документов – при содействии Центра высотных компетенций обобщены и сведены в один документ все предложения участников Форума. ЦВК также активно участвовал в их обсуждениях в рабочих группах при Минстрое. «На первом 100+ Forum Russia мы пообщались с профессиональным сообществом на тему того, какой должна быть нормативно-техническая база для высотного строительства, – рассказала заместитель главы федерального Минстроя Елена Сиэрра. – Учитывая предложения участников форума, была разработана «нулевая» редакция первого Свода правил, регулирующего высотное строительство в России».

К созданию нормативной базы подключились ведущие научные и проектные институты со всей страны. Например, СП «Инженерные системы высотных зданий» (уже вступил в действие) разрабатывался при активном участии национальных ассоциаций строителей и проектировщиков НОСТРОЙ и НОП, которые до этого несколько лет занимались созданием нормативной документации, и стандарты которых были рекомендованы к использованию Ростехнадзором.

«Существовавшая ранее система ЦНИИП, образовательных центров была разрушена, – говорит один из главных разработчиков СП, вице-президент НП «АВОК» Александр Колубков, – а просветительской работой занимались, в основном, энтузиасты. Поэтому освоение передовых технологий строительства и инженерного обеспечения высотных зданий продвигалось очень медленно. Мы подготовили СП еще в 2012 году, но только международный 100+ Forum Russia, помог сдвинуть дело с мертвой точки».

Один из главных итогов работы Форума – одобренная в федеральном Минстрое Дорожная карта «Улучшение предпринимательского климата в строительстве уникальных зданий и сооружений, в том числе высотных жилых и общественных зданий». Сегодня этот документ является одним из системообразующих в строительной отрасли, потому что он предполагает разработку новых для гражданского строительства сводов правил, в разы облегчающих жизнь отрасли.

По данным Всемирного совета по высотным зданиям и городской среде обитания, в России построено более ста зданий выше 100 метров. Кроме Москвы и Екатеринбурга, такие объекты возведены и эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Грозном, Красногорске, Самаре, Волгограде, Красноярске, Сочи и Казани. Однако, как отмечают сами представители отрасли, высоток могло бы быть гораздо больше, если бы на пути высотного строительства не было препятствий.

В 2017 году начнется разработка еще четырех Сводов правил по высотному строительству: «Здания и комплексы высотные. Планировка и застройка территорий», «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации» и «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ».

Обсуждение первой редакции документа по пожарной безопасности состоится уже в октябре этого года на 100+ Forum Russia в Екатеринбурге. Как отмечает директор ФАУ «ФЦС» Дмитрий Михеев, эти СП расширят возможности для инженеров-проектировщиков по поиску оптимальных и технический достоверных решений, обеспечивающих безопасность и комфортную эксплуатацию высотных зданий. «Создается нормативно-техническая инфраструктура и, самое главное, необходимая нормативная база для обеспечения качества высотных зданий, которое ожидает потребитель. Наиболее заметным итогом этой работы должно стать комплексно исключение применения СТУ при проектировании и строительстве высоток», – комментирует эксперт.

На сегодня уже обеспечено снижение количества СТУ, необходимых при проектировании зданий выше 75 метров, поскольку новые СП обобщили опыт проектирования и строительства высотных зданий. Более того – вступающие в действие нормативы предназначены для повсеместного применения в регионах РФ.

Помимо участия профессионалов и ученых в разработке, в цепочке принятия сводов правил ключевую функцию выполняет Федеральный центр нормирования и оценки в строительстве (ФАУ «ФЦС»). «В общей сложности до конца 2017 года будет разработано либо актуализировано порядка 400 нормативных технических документов – сводов правил и строительных норм, – уточняет Дмитрий Михеев. – В этот период будут выполнены научно-исследовательские работы, определяющие соответствующие нормируемые параметры. Это позволит восполнить дефицит, образовавшийся в техническом нормировании за последние десятилетия».

Представители экспертного сообщества, впрочем, отмечают, что пока еще рано оценивать прикладное значение новых СП в сфере высотного строительства. «То, что в России идет такой планомерный процесс развития нормативной базы в части регламентации высотного строительства, говорит, прежде всего, насколько эта тема актуальна в нашей стране, – комментирует Владимир Грачев, руководитель архитектурного бюро «Грачев и партнеры», авторству которого принадлежит проект первого небоскреба в Екатеринбурге «Высоцкий». – Но о том, как будут работать те документы, которые уже приняты, и те, что еще предстоит принять в этой сфере, можно будет судить по прошествии хотя бы нескольких месяцев практической работы, в том числе разработки и согласования СТУ для зданий высотой более 100 метров с учетом положений новых Сводов правил».