ВЭБ открыл финансирование заводам-производителям техники под брендом ЧЕТРА

Внешэкономбанк в рамках трехлетней возобновляемой кредитной линии открыл финансирование предприятиям гражданского дивизиона Концерна «Тракторные заводы», в состав которого входят заводы-производители российской техники под брендом ЧЕТРА.

Оказываемая производственным предприятиям Концерна финансовая помощь позволит «ЧЕТРА-Промышленные машины» – специализированной торговой компании, входящей в структуру Концерна «Тракторные заводы» и реализующей технику под брендом ЧЕТРА – выдержать жесткую конкуренцию на рынке спецтехники, избежать дополнительно включаемых в цену затрат и вернуть существовавшее ранее ценовое позиционирование в сравнении с поставляемой в Россию импортной техникой.

Кредитные средства объемом 1,9 млрд рублей будут направлены на пополнение оборотных средств предприятий Концерна, выпускающих гражданскую продукцию, в том числе и технику под брендом ЧЕТРА. Это решение предусмотрено программой финансового оздоровления Концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБа в декабре 2016 года. Основная цель программы – сохранение ключевых производственных активов предприятий военного и гражданского дивизионов Концерна.

В декабре 2016 – феврале 2017 года завершен этап погашения наиболее критической просроченной кредиторской задолженности, обеспечен доступ к использованию инструментов государственной поддержки флагманов гражданского сегмента Концерна. Для восстановления плановой операционной деятельности производства и контроля реорганизационных мероприятий команда управленцев была усилена представителями ВЭБа, имеющими большой опыт реализации производственных проектов и реструктуризационных процедур.

«Комплекс проводимых мер позволил сохранить производственные компетенции и кадровый потенциал; поэтапно увеличить объем производства техники под брендом ЧЕТРА и в ближайшей перспективе выйти на уровень производства докризисного периода. – комментирует Ирина Машенькина, исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ». – Особо стоит отметить, что нам также удалось сохранить квалифицированную и лояльную дилерскую сеть, обеспечивающую сопровождение техники под брендом ЧЕТРА в течение всего жизненного цикла практически во всех уголках нашей страны».