Новинки KSB для применения в системах ОВК

На выставке ISH 2017 во Франкфурте-на-Майне (Германия) в марте текущего года компания представила ряд интересных новинок.

Компания KSB, мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры, регулярно принимает участие во всех значимых отраслевых мероприятиях и выставках, где знакомит своих посетителей со своими самыми современными разработками, достижениями и изобретениями.

В рамках расширения производственной программы циркуляционных насосов с мокрым ротором серии Calio компания представила новый насос Calio SI в четырех вариантах исполнения. Как и другие модели этой серии Calio SI найдет свое применение в системах отопления, кондиционирования воздуха, а также в солнечных энергетических установках, где благодаря данным агрегатам максимально облегчается автоматическая работа и управление. Calio SI – идеальный и компактный агрегат для модульных систем (OEM).

С помощью двух кнопок пользователь выбирает один из трех режимов управления: ручной, двойной или Eco. Новые насосные агрегаты оснащены высокоэффективными двигателями с мокрым ротором. Двигатель со встроенной электроникой полностью защищен от перегрева, имеет автоматическую систему деблокировки ротора и функцию плавного пуска. 6-полюсная конструкция обеспечивает малошумную работу и минимальный крутящий момент. Керамические подшипники не требуют технического обслуживания, при эксплуатации насоса при температурах перекачиваемой среды до 110 ° C гарантируют длительный срок службы.

Насос имеет очень компактные размеры(130 и 180 мм) и оснащается одним из 15 типоразмеров электродвигателя мощностью от 25 до 62 Вт.

В рамках расширения серии насосов Etaline с патрубками в линию, широко применяемых в инженерных системах зданий и сооружений, концерн KSB представил новейший in-line насос – Etaline L горизонтального или вертикального монтажа.

Насос Etaline L был специально разработан для эксплуатации в системах ОВК, установках хозяйственного водоснабжения, промышленных системах циркуляции, технике плавательных бассейнов. Насосы Etaline L оснащаются трехфазными или однофазными электродвигателями мощностью от 0,1 до 3 кВт, доступны в 12 типоразмерах, работают в диапазоне подач до 95 м3/ч и напоров до 21 м.

Корпусные детали и уплотнения рассчитаны на давление до 10 бар, допускаемые температуры перекачиваемой жидкости до 120 оС в стандартном исполнении. Возможны различные варианты материального исполнения — серый чугун, бронза или полисульфон. По выбору заказчика насос может комплектоваться системой частотного регулирования PumpDrive.

На выставке ИСХ во Франкфурте компания KSB также представила новую версию частотного преобразователя PumpDrive Eco на 230 В, который монтируется непосредственно на электродвигателе мощностью от 0,12 до 1,1 кВт. PumpDrive Eco обеспечивает бессенсорное регулирование давления и предварительно настроен для работы с насосами серии Etaline L. На заводе-изготовителе устанавливаются все ключевые параметры насоса и двигателя. Это сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию насосного агрегата.

Наряду с беспроводными модулями Bluetooth, которые устанавливаются по выбору заказчика, теперь доступен внешний блок сопряжения по Bluetooth. Он подключается к сервисному интерфейсу PumpDrive Eco. Такая компоновка улучшает удобство использования, обеспечивая обмен данными даже с системами, которые не имеют собственного BT интерфейса. Бесплатное мобильное приложение myPumpDrive позволяет пользователям настраивать параметры устройства с помощью смартфона.

Приложение доступно для операционных систем Apple iOS или Android, оно обеспечивает удобство управления насосом и ускоряет ввод в эксплуатацию. Оно также предоставляет возможность управления записями данных. С помощью функции «Мастер ввода в эксплуатацию» настраиваются основные параметры, такие как контроль давления на выходе или контроль дифференциального давления. Через мобильное приложение пользователи также имеют доступ к управлению частотным преобразователем, таким образом, могут оптимизировать работу насоса в соответствии с их индивидуальными требованиями.

Поскольку система PumpDrive Eco осуществляет векторный контроль с возможностью выбора способа управления двигателем, она может применяться как с асинхронными, так и синхронными двигателями.

Еще одна новинка KSB, впервые представленная на выставочном стенде компании, – новая полностью автоматическая установка повышения давления Delta Compact. Данная компактная модель станет важным элементом линейки установок повышения давления для широкого спектра областей применения. Delta Compact предназначена для работы с питьевой водой и имеет все необходимые допуски.

Эта установка может использоваться для обеспечения питьевой водой жилых и административных зданий, а также подачи технической воды на промышленные и торговые предприятия. Она также найдет свое применение в системах орошения, дождевания, использования дождевой воды. Благодаря своей компактной конструкции Delta Compact занимает минимальное монтажное пространство, что является идеальным решением для небольших объектов.

В состав установки входит один или два горизонтальных центробежных насоса, каждый из которых оснащен частотным преобразователем. Система частотного регулирования обеспечивает энергоэффективную работу насосов с поддержанием постоянного давления, независимо от изменений расхода воды. Насосы имеют встроенную электронную защиту от сухого хода.

Все детали, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали и материалов со специальным покрытием, что обеспечивает их отличную коррозионную стойкость.

Установка поставляется готовой к подключению. Так как все параметры настраиваются сразу на заводе-изготовителе, ввод в эксплуатацию максимально прост: необходимо подключить кабель питания и задать необходимое давление. Через беспотенциальный контакт возможно подключение к системе управления зданием для осуществления мониторинга работы установки.

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