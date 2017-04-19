Дом из кирпича – крепость на века!



Сегодня в строительстве все больше наблюдается тенденция к использованию экологически чистых строительных материалов, в производстве которых используются натуральные природные компоненты. Это не дань моде, а насущная необходимость, ведь жилой дом то место, где мы проводим большинство своего времени. И значит, он не должен оказывать на нас негативного воздействия. Как же определить, какой материал экологичен, а какой нет? Информации об этом явно недостаточно, но даже если она и присутствует в виде надписей на этикетках или сопроводительных документах, то имеет такие формулировки, что понять вряд ли возможно. Поэтому давайте воспользуемся собственными знаниями химии и физики из школьного курса и своими аналитическими способностями.

Современный ЭКО кирпич от компании ЭОС

Экологически чистый материал изготавливают из натуральных компонентов, без добавки химически синтезированных веществ. Таких материалов достаточно много и они издавна используются человечеством при строительстве. К их числу можно отнести дерево, бамбук, войлок, каучук, камень и множество других. Но, к сожалению, они часто не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, одни из них имеют малую прочность, другие слабую огнеупорность и т. д. Такие материалы используются в строительстве с минимальной обработкой.

Но есть и другой вид экологически чистых материалов, которые получают применением различных физических воздействий на натуральные компоненты. Это позволяет исходному материалу получить совершенно новые характеристики. Всем известно как получают недорогой и качественный кирпич- глиняный раствор формуют и обжигают при высокой температуре, на сайте компании ЭОС https://eos-klinkier.com.ua/ Вы найдете различные виды кирпича от самых недорогих до преимум уровня. Таким образом, глина, с ее скромными показателями по прочности и гигроскопичности, превращается в довольно качественный, прочный и влагостойкий строительный материал. Более того, подбирая различные исходные глиняные составы и разную температуру обжига, получают кирпич с совершенно различными характеристиками. Такое многообразие технологий обуславливает наличие сегодня на рынке различные виды кирпича – это простой рядовой керамический, рядовой силикатный, облицовочный, рваный, клинкерный. Подобно кирпичу получают и другие экологически чистые строительные материалы – черепицу для кровельных работ и плитку для отделочных.

Такими же свойствами обладают и стройматериалы, произведенные на основе цемента, который, как известно, изготавливают из обычного мела. Это достойный заменитель керамической черепицы – цементно-песчаная черепица. Из цемента так же делают тротуарную плитку, различные строительные блоки, в том числе и газобетонные.

Современные химические технологии на службе строительства

С другой стороны, применение в строительстве материалов, изготовленных на основе современных химических технологий, так же оправдано. Не смотря на то, что они не являются экологически чистыми в прямом понимании этого слова, тем не менее, удовлетворяют современным санитарным и строительным нормам. Кроме того, в силу своей, относительно невысокой стоимости позволяют значительно удешевить строительство. Приведем простой пример. Сегодня сложно представить современный дом без металлопластиковых окон. А они, как известно, изготавливаются из поливинилхлоридного профиля. По сравнению с натуральным деревом профиль ПВХ имеет ряд преимуществ: он более долговечен, прекрасно противостоит влаге, ему не страшны древесные биологические вредители.

Мой дом – моя крепость, известная издавна поговорка, сегодня приобретает новый смысл. В наше время эта крепость призвана защитить нас от нежелательных внешних воздействий и создать внутри дома благоприятную, экологичную, гармонирующую с матушкой природой атмосферу.