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20 Апрель, 2017


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Как самому установить раздвижные двери

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in: Новости компаний
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Если вы решили самостоятельно делать ремонт в квартире или доме, то вас непременно заинтересует эта публикация. С ее помощью вы научитесь самостоятельно устанавливать раздвижные двери. Как показывает практика, установка дверей это достаточно сложный процесс, который требует много сил и внимания. Ведь, вам нужно будет их тщательно отрегулировать.

Итак, для установки дверного полотна на раздвижных механизмах нужно выполнить ряд несложных действий. А именно:

  1. Подготовьте все необходимое для работы. Вам понадобится следующее: дверное полотно, раздвижной механизм, гвозди строительные, дверные ручки, строительный уровень и стамеска. Все это вы можете найти и купить в строительном магазине. Если в магазинах вашего города вы не сможете приобрести комплект механизма для раздвижных дверей, то в сети интернет есть множество подобных предложений. Тут можно найти качественные товары по очень выгодным ценам.
  2. Теперь нужно приступить к работе. Для начала нужно установить на полу и на стене металлические планки, которые будут служить направляющими для вашей двери. Для этого нужно использовать анкерные болты и дрель.
  3. Теперь нужно установить направляющие ролики. На металлические планки ролики можно установи с помощью креплений, которые идут в комплекте к раздвижному механизму.
  4. Подготовьте дверное полотно для установки. Очистите его от строительной пыли и подгоните под размеры вашего дверного проема.
  5. На этом этапе можно приступить непосредственно к установке дверного полотна. Поставьте его на нижние ролики и медленно вставьте в верхнюю направляющую. Тщательно отрегулируйте работу дверей. Важно чтобы они просто открывались и закрывались.

Стоит отметить, что качественные комплектующие для дверей нужно приобретать только в специализированных торговых площадках. Перед оформлением покупки обязательно проверьте сертификат качества на тот товар, который вас заинтересовал. От качества комплектующих зависит износостойкость и функциональность ваших новых дверей.

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