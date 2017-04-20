Как выбирать межкомнатные двери



Если вы находитесь в процессе капитального ремонта собственного жилья, то данная публикация вас заинтересует. Тут вы узнаете о том, как правильно выбирать межкомнатные двери. Очень важно выбрать не только красивые, а и качественные двери, которые прослужат вам долгие годы. Перед покупкой вам нужно будет проверить ряд параметров и критериев.

Выбирая межкомнатные двери, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Цвет дверного полотна и наличников. Этот параметр нужно выбирать исходя из ваших вкусов и предпочтений. Помните о том, что ваши новые двери должны гармонировать с ремонтом всего дома или квартиры. Желательно чтобы все двери были в одной цветовой гамме. Это выглядит наиболее гармонично и стильно. Стоимость дверного полотна и всех комплектующих. Помните о том, что производство дверей достаточно трудозатратный и материалоемкий процесс. Поэтому качественные двери не могут стоить, слишком дешево. Обратите свое внимание на двери, которые находятся в средней ценовой категории. Материал, из которого изготовлены двери. На рынке существуют деревянные двери, комбинированные и двери, изготовленные из ДСП. Первые являются наиболее качественными и дорогими. Комбинированные дверные полотна производят из массива дерева и ДСП. Это наиболее востребованный вид дверей среди жителей нашей страны. Что касается дверей, которые полностью произведены из ДСП, то они самые дешевые. Такие двери обшивают специальной пленкой, которая придает полотну законченный вид. Такие двери можно протирать влажной тряпкой. Комплектация дверного полотна. Как правило, магазины в цену дверей закладывают только стоимость самого полотна. Все остальное вы будете докупать отдельно. Перед покупкой уточните, что именно входит в комплект к дверям. Некоторые магазины проводят акции и прилагают к дверному полотну, наличники, замки или ручки.

Помните о том, что качественные и износостойкие двери можно приобрести только у проверенного производителя, который отвечает за качество своей продукции. Перед покупкой желательно прочесть отзывы о компании в сети интернет.