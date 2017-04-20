Что из себя представляет магнитопровод

Магнитопровод выступает в роли магнитной системы трансформатора, по которой происходит замыкание ключевого магнитного потока. В одно время вместе с этим такой провод берёт на себя роль основания для монтажа и закрепления обмотки, отвода, а также остальных элементов активного участка трансформаторной системы.

Магнитопровод имеет в своей основе распределённые тонкие пластины из высокотехнического металла, которые изолированы друг от друга благодаря специальной жаростойкой поверхности или определённому лаку. Огнеупорный материал чаще всего наносится напрямую специалистами на металлургической фабрике, которая занимается изготовлением стали, а вот плёнку лака – на трансформаторном предприятия после завершения нарезания партии пластин.

Магнитопровод трансформаторной системы может быть броневым, стержневым и тороидальным. Стоит добавить, что тороидальные магнитопроводы возможно приобрести прямо сейчас в Интернете по довольно приемлемой стоимости. Провод броневой трансформаторной системы обладает Ш-образной формой, а каждая обмотка расположена на участке среднего стержня, проще говоря частично охватывается магнитопроводом. Провод стержневой трансформаторной системы обладает П-образной внешностью и укомплектован двумя стержнями и парой обмоток. Что касается провода, который предназначается для тороидальной трансформаторной системы, то он обладает форму тороида, то есть является кольцом, которое имеет прямоугольное сечение.

Так как такая трансформаторная система обладает довольно малым внешним магнитным полем, то даже при плотной установке связь между ней и прочими элементами довольно небольшая.

К преимуществам таких трансформаторных систем стоит отнести также комфорт и лёгкость монтажа, отсутствие экранных элементов, меньший вес и небольшой объём, уменьшение температурного показателя нагрева при помощи огромной охлаждающей основы обмоток (из-за чего можно устанавливать на провода обмотку касательно высокой плотности напряжения от 3 до 5 а/мм2), превосходные звукоизоляционные качества, а также повышенный КПД.