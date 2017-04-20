Преимущества металлических дверей

Выстроили загородный дом и теперь стоите перед выбором входных дверей? Обратите внимание на то, что специалисты обращают внимание именно на металлические, ведь они имеют массу преимуществ.

Металлические двери бывают разнообразного дизайна, вы можете легко выбрать оптимальный вариант для своего дома или квартиры. Не смотря на привлекательный внешний вид такие двери являются высокопрочными и вам не придется беспокоится за сохранность имущества.

Часто производители выпускают двери из стали. Они характеризуются высокой стойкостью к разного рода механическим воздействиям. Такие двери не портятся под воздействием влаги, именно поэтому их рекомендуется устанавливать в офисах, загородных домах, где есть атмосферные осадки, температурные перепады. Двери из стали огнеупорны, им не страшен пожар, чего не скажешь об изделиях из дерева.

Не можете определится с выбором? На сайте http://www.oldor.ru/catalog/dveri-v-dom/ вы можете ознакомиться с широким ассортиментом дверей и выбрать для себя оптимальный вариант. В случае если вход в ваш офис или жилье нестандартный, двери будут изготовлены по индивидуальному заказу. Специалисты компании измеряют дверной проем, составят договор в котором укажут дизайн ваших дверей и они будут в кратчайшие сроки изготовлены.

Из достоинств стальных дверей, кроме высокой степени безопасности необходимо отметить, высокие теплоизоляционные свойства. Дело в том, что при их изготовлении используются современные материалы, именно благодаря этому они защищают от холода, а также обеспечивают высокую шумоизоляцию. Даже если на улице или в помещении очень шумно, у вас в квартире/доме будет очень тихо.[#preview]

Стальные двери не требуют особого ухода, их необходимо протирать влажной тряпочкой. В общем стоит обратить внимание на то, что расходы на уход за такими дверьми равны нулю. А вот другие двери, особенно, это касается деревянных, требуют особого внимания и ухода. Но при этом они совершенно не надежны.

Если у металлических дверей недостатки? Один недостаток можно выделить, это высокая стоимость таких дверей. Но они этого стоят!