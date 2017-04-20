Как правильно выбрать печь для бани



При строительстве бани нужно правильно выбрать не только материал для внутренней отделки, но и печь. Ведь именно от печи во многом будет зависеть комфорт и микроклимат в помещении. Сегодня на рынке представлен широчайший выбор таких печей, которые различаются по габаритам, мощности, условиям подключения и, конечно, по типу топлива.

Такой ассортимент сильно усложняет выбор оптимального варианта, так как приходится учитывать множество различных нюансов и обращать внимание на большое количество особенностей того или иного вида печей.

Как и много лет назад самыми популярными банными печами остаются дровяные каменки. Обычно такая печь состоит из топки, емкости для камней и емкости, в которой будет нагреваться вода. В современных каменках в качестве топлива можно использовать не только дрова, но и древесную стружку и другие продукты деревообработки. Такие печи просты в своём устройстве и удобны в эксплуатации. Топливо для них остаётся относительно недорогим. Специалисты рекомендуют для таких печей сооружать дополнительный тоннель, через который из соседнего помещения можно будет подавать в топку дрова. Это позволит избежать появление лишнего мусора в парилке. Печь Каменка Варвара является отличным вариантом для бань небольших размеров. Это удобная и практичная конструкция, которая выполнена из прочной углеродистой стали, что делает её прочной и долговечной. Эта печь имеет специальную сетку, которая позволяет укладывать достаточно много камней. Это немного увеличивает время прогревания помещения, но за счёт большого объёма камней удаётся достичь более длительной теплоотдачи.

Если вас не устраивает каменка на дровах, то можно рассмотреть вариант с покупкой газовой каменки. Эти конструкции отличаются компактными размерами, они очень экономны и удобны в использовании. При установке такой печи нужно соблюдать определённые меры безопасности. Очень важно обеспечить дополнительный отвод продуктов горения. Такая печь обеспечивает быстрое прогревание помещение, а также есть возможность регулировать температуру, чтобы получить нужную.