Полукруглый камин – изысканное украшение интерьера



Вы стремитесь создать уникальный интерьер, который обеспечит в помещении эстетику, комфорт и уют? Тогда обязательно обратите свое внимание на полукруглые камины, которые не только великолепно справляются с обогревом помещения, но и являются изысканным украшением любой комнаты вне зависимости от того, в каком стиле она была декорирована.

Сегодня полукруглые камины в интерьере с удовольствием используют дизайнеры, которые за счет установки в помещении данного оборудования решают вопросы, связанные с отоплением, а также придают комнате статусный вид, подчеркивая индивидуальность и хороший вкус хозяев дома.

Следует отметить, что полукруглые камины предполагают традиционный метод установки. Так, оборудование монтируется около стены или в углу помещения. Тем не менее, от традиционных моделей полукруглый камин отличает выступающая обзорная часть, которая позволяет увеличить восприятие огня, тем самым выделив очаг в интерьере. Кроме того, конструкция, которая предполагает использование панорамного остекления, дает возможность отодвинуть топку от стены.

В настоящий момент на рынке представлены полукруглые камины, предназначенные для угловой установки, различных форм. Например, покупатель может выбрать модель симметричной или ассиметричной формы, конфигурация которой идеальным образом будет сочетаться с техническими особенностями и габаритами помещения.

Мощность большинства полукруглых каминов составляет от 10 до 18 кВт, что позволяет использовать очаг в качестве основного отопительного прибора, позволяющего обеспечить обогрев помещения площадью 100-180 квадратных метров.

Большой выбор полукруглых каминов представлен в каталоге онлайнового магазина компании «Эльма», которая является одним их ведущих предприятий, специализирующихся на реализации каминного оборудования. Компания является официальным дистрибьютером известных мировых производителей каминов на территории России.

В штате компании работают опытные менеджеры, которые помогут покупателю выполнить расчет технических показателей и подобрать оптимальную модель камина. Приобрести каминное оборудование в онлайн-магазине компании могут жители любых регионов России.

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