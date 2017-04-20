Что нужно знать о промышленном клее



Клеящие вещества нашли широкое применение в различных промышленных сферах. Так, в настоящий момент без использования клея невозможно представить мебельное производство, изготовление резины и резинотехнических изделий, обувную, текстильную, кожгалантерейную и полиграфическую отрасль, а также строительство и автомобилестроение.

Учитывая огромный спрос на промышленный клей, в настоящий момент на рынке работает множество компаний, специализирующихся на его выпуске. Поэтому, приобрести клеящее вещество от производителя не составит труда.

Так, на выбор потребителей представлен промышленный клей различных марок. В частности, покупатели могут приобрести клеящее вещество, которое предназначено для соединения резино-тканевых и текстильных изделий, для соединения звукоизолирующих обивочных материалов с металлической поверхностью (окрашенной и неокрашенной), для соединения резин, созданных на основе каучуков, к резине, дереву, бетону, стеклу, металлу и прочим поверхностям.

Следует отметить, что компании, выпускающие промышленный клей, должны иметь в своем распоряжении современные производственные мощности, а также использовать для изготовления клеящего вещества качественные материалы. Кроме того, производственная деятельность должна быть подкреплена эффективными научными разработками, поэтому большинство успешных компаний, производящих промышленный клей, имеют не только производственную базу, но и лаборатории, которые оснащены высококлассным оборудованием.

Специалисты лабораторий не только разрабатывают новые клеящие вещества и усовершенствуют состав уже существующих, улучшая их эксплуатационные характеристики, но и контролируют производственный процесс и качество выпускаемой продукции. Кроме того, в лабораториях проводится тестирование клея.

Важно подчеркнуть, что к качеству промышленного клея предъявляются очень высокие требования, так как данный фактор оказывает серьезное влияние на характеристики конечного продукта. В частности, использование некачественного клеящего вещества может привести, например, к отклеившейся подошве на обуви, или развалившемуся стулу, из-за чего все изделие придет в негодность.

Таким образом, предприятия, стремящиеся избежать репетиционных потерь, приобретают только качественный промышленный клей от известных производителей.