С каждым годом современные дизайнеры применяют все новые средства для оформления потолков. Используя разные материалы, они пытаются достичь наилучшего результата. Одним из новейших способов отделки потолочных поверхностей является бесшовная потолочная плитка. Указанное изделие из пенополистирола появилось на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успела завоевать огромную популярность среди любителей нестандартных решений.

Как клеить бесшовную потолочную плитку без швов?

Что собой представляет плитка без швов

Бесшовная плитка для потолка – это разновидность плитки, имеющей практически визуально незаметные канты. Подобный эффект достигается благодаря постоянной толщине плиты. Зачастую изделия имеют не прямые стыки, а зигзагообразные или ломаные. Среди ее преимуществ, прежде всего, отмечают теплосберегательные, звукоизоляционные свойства и высокую степень влагостойкости. Представленные изделия также огнестойки, что существенно повышает уровень пожаробезопасности помещения.

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Какие основные преимущества плитки на потолок без швов

Не менее важное достоинство – экономичность. Покупка материала и поклейка плит потребуют не так много денежных средств, как может показаться на первый взгляд. Обслуживание плитки довольно простое. Поклеить ее не составит труда даже для новичка в сфере ремонтных работ. Любые загрязнения легко удалить влажной тряпкой. Еще одним плюсом отделки потолка указанными материалами является возможность окрашивания в любой цвет. Если потолок в помещении имеет какие-либо неровности, их легко замаскировать с помощью бесшовной плитки. Перед самой поклейкой не требуется устранять дефекты поверхности. Таким образом, вы сможете достичь не только роскошного эстетического вида, но и идеальной поверхности потолка.

Сейчас можно найти множество разновидностей потолочной плитки без швов, как цветной, так и бесцветной. Различные фигурные узоры, имитирующие лепнину из гипса или деревянную резьбу, поразят своим разнообразием и оригинальностью оформления. Огромный ассортимент изделия разных цветов, фактуры и толщины даст возможность выбрать вариант, подходящий именно для вашего интерьера. Важно отметить, что плитка экологически чиста, что позволяет применять ее даже в детской комнате без опасения нанесения какого-либо вреда ребенку. Прежде чем приобрести изделие, нужно научиться правильно выбирать плитку. Прежде всего, необходимо проверить поверхность плиты, на ней не должно быть никаких впадин или наплывов. Кромки должны быть без дефектов. Сразу стоит проверить и уровень прочности материала.

Обратите внимание! Контуры плитки в виде волн или зигзагов не вызывают трудностей во время поклейки. Это только способствует более привлекательному и оригинальному виду потолка.

Итак, плитка для потолка отличается следующими особенностями:

Выполнена из экологически чистого материала пенополистерола.

Требует минимум финансовых затрат и усилий на ее установку.

Справиться с покрытием можно и без привлечения специалистов.

Представлена бесшовная плитка на потолок в широком ассортименте цветов и форм.

Подготовка к поклейке плитки

Для начала определим, какие материалы нам потребуются для последующих ремонтных работ. Для качественного выполнения работы понадобится строительной стол достаточной высоты, строительный уровень, шпагат, канцелярский нож, линейка, длиною 1 метр. Важнейшим этапом считается подготовка основания. Если упустить этот пункт, пострадает прочность и внешний вид покрытия. Плитка для потолков без швов не будет держаться. Сначала нужно очистить потолок от имеющихся отделочных материалов.

Если поверхность была покрыта побелкой, ее нужно смыть до бетона. Бетон лучше прогрунтовать. Если имеются неровности с высотой свыше 4 см, их нужно выровнять шпателем. Если же есть зазоры или ямки, их следует заполнить шпаклевкой. Покрытие должно высохнуть (это происходит в течение суток). Затем нужно затереть и покрыть потолок грунтовкой.

Затем следует определить, в каком количестве понадобится потолочная плитка без швов. Как правило, размеры для плиток стандартные – 50см х 50см. Каждая упаковка содержит по 8 единиц. Одной упаковки хватает на отделку 2 квадратных метров потолка. Далее вы сможете сами рассчитать нужное количество плит, зная площадь рабочей поверхности. Бесшовные плитки перед поклейкой следует разложить дома на полу, поскольку изделие должно полностью выпрямиться. Это займет от двух до трех часов. После этого плитка для потолка будет приклеиваться намного проще.

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Обратите внимание! Рассчитывая количество фрагментов, помните о необходимости подрезать определенные изделия. Поэтому лучше брать на 10-15% больше плиток. Так, вам не понадобится дополнительно приобретать недостающие материалы.

Поклейка плитки

Теперь рассмотрим, как клеить бесшовную потолочную плитку. Процесс укладки плитки совершается от центра помещения. Чтобы его найти, воспользуйтесь нитью, протянутой по диагонали от углов поверхности. Если вы не уверены, что вам удастся поклеить ровно, то используйте все тот же метод с нитками, но теперь протяните их параллельно стенам. В этом случае вы помещаете первую плиту в центр и все остальные единицы располагаются вплотную к первой.

Также можно клеить плиты параллельно стенам. При таком варианте фрагменты размещаются от угла. Главное в этом деле не спешить, иначе можно допустить много глупых ошибок по неосторожности. Тщательно следите за ровностью и правильностью укладывания плиток. На обороте плит есть стрелки, указывающие нужное для поклейки направление. Следите за тем, чтобы стрелки всех фрагментов были направлены в одну сторону.

Клеится бесшовная потолочная плитка с помощью специальной смеси. Это клей, продающийся практически во всех строительных магазинах. Его наносят на выпуклые части и края плиты. Для удобства нанесения и распределения средства используйте шпатель. Клеить плиты нужно вплотную друг к другу, чтобы достичь максимального эффекта «бесшовного потолка». Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к клею, прижимайте фрагменты к потолку ровно столько, сколько требуется.

Обратите внимание! Если в местах стыка выступает клей, сразу же убирайте его. При попытке сделать это после высыхания раствора плиточное покрытие можно повредить.

Чтобы полностью сделать швы невидимыми, можно замазать стыки герметиком.

В заключения несколько советов

Теперь, когда мы уяснили, как правильно самому поклеить потолочную плитку без швов, можем поделиться некоторыми секретами для более успешного ремонта.

Для отделки потолка понадобится минимум два человека. Задача первого – приклеивать изделия, а второго – прижимать фрагмент.

Чтобы легко и быстро справиться со всем, используйте обычную швабру. С ней будет проще прижимать плитку к потолку.

Для покрытия стыков не стоит использовать силиконовые средства, поскольку через некоторое время они могут пожелтеть.

Существуют разные мнения по поводу представленного способа оформления потолков. Конечно, как и каждый строительный материал, плитка без швов для потолка имеет свои недостатки. Многие отмечают недолговечность подобного покрытия. Это связано с тем, что плитка может желтеть под воздействием солнечных лучей. Но, в то же время, этот недостаток легко компенсируется легкостью монтажа плит. Через некоторое время вы сможете сменить потолочные покрытия, что позволит вам освежить дизайн комнаты.

Исчтоник: https://potolokjournal.ru/