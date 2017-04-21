В Москве подвели итоги выставки MosBuild/WorldBuild Moscow

На мероприятии побывали 64 490 посетителей, 1200 участников, 500 новых компаний.

С 4 по 7 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» с большим успехом прошла самая крупная в России международная выставка строительных и отделочных материалов MosBuild/WorldBuild Moscow 2017.

За четыре дня работы MosBuild/WorldBuild Moscow посетило 64490 человек практически из всех регионов России. Это на 2% больше, чем в прошлом году, таким образом 2017 год стал рекордным по числу посетителей. При этом значительно улучшился качественный состав посетителей: на 26% увеличилась доля представителей оптовой торговли, на 5% – розничной торговли строительными и отделочными материалами и на 9% – специалистов по строительству и отделке помещений. Общее число потенциальных байеров составило 51 057 человек. Кроме того, на 15% выросло количество профессиональных дизайнеров интерьеров, дающих заказчикам рекомендации по закупке тех или иных материалов – в этом году их число составило без малого 8000 человек. В два раза сократилось количество частных лиц, посещающих выставку без коммерческих целей.

Общая площадь экспозиции превысила 80 000 кв.метров. 1200 российских и иностранных производителей и поставщиков из 40 стран мира представили на своих стендах широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов для строительства и отделки. В 2017 году в выставке впервые приняли участие 500 компаний. Беспрецедентно масштабной стала в этом году экспозиция участников, специализирующихся на производстве и продаже дверей, которая объединила более 90 компаний.

Для большинства экспонентов MosBuild/WorldBuild Moscow особый интерес среди посетителей представляют специалисты по закупкам из розничных сетей DIY (сети специализированных розничных магазинов, предлагающих товары для строительства и ремонта). С целью повышения эффективности бизнес-контактов экспонентов с такими специалистами на выставке работал «Центр переговоров о закупках с DIY-сетями». Специалисты семи крупнейших розничных сетей России провели переговоры с представителями компаний-участников MosBuild/WorldBuild Moscow 2017, заранее забронировавших сессии переговоров в «Центре».

Выставка MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 традиционно сопровождалась представительными мероприятиями деловой программы, затрагивающими важнейшие вопросы, связанные со сбытом строительных и отделочных материалов на российском рынке. Ключевыми событиями программы стали форумы «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», «Инновационные технологии в жилищном строительстве и архитектуре», а также мастер-классы известных архитекторов, дизайнеров интерьеров и обучающие семинары от лучших преподавателей вузов и экспертов в рамках MosBuild School.

С большим успехом состоялись премьерные показы новых коллекций керамической плитки и обоев, которые специально к выставке MosBuild/WorldBuild Moscow подготовили известные российские кутюрье Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. Оба маэстро лично представили свои коллекции на стендах участников.

Результаты выставки MosBuild/WorldBuild Moscow ярко свидетельствуют о привлекательности российского рынка строительных и отделочных материалов как для отечественных, так и для зарубежных производителей и поставщиков. Несмотря на снижение объемов строительства в России в целом, рынок по-прежнему остаётся огромным, и отдельные категории продукции планируют показать рост продаж по итогам 2017 года, что подтверждается прогнозами ключевых игроков.

В 2018 году выставка WorldBuild Moscow/MosBuild будет проходить с 3 по 6 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.