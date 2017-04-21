В Москве состоялась выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica

В этом году в выставке приняли участие 330 компаний из 25 стран мира.

Из компаний-участников на выставке представили:

168 – услуги по перевозке грузов собственным парком собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов;

130 – услуги экспедирования грузов;

54 – таможенные услуги;

55 – услуги по обработке грузов в терминалах и портах;

5 – финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование);

23 – IT-решения на транспорте и в логистике;

19 – оборудование для склада и порта.

Посетители смогли выбрать партнера/поставщика по перевозке любых типов грузов и направлений перевозок:

270 – внутрироссийские перевозки

214 – страны СНГ

190 – Восточная Европа

188 – Западная Европа

83 – Северная Америка

67 – Южная Америка

184 – Азия

Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий ознакомились с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»

Около 100 компаний стали новыми участниками выставки, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие.

Специалистов в рамках выставки ожидала насыщенная деловая программа. Ежедневно во всех залах выставки компании-участники проводили презентации своей продукции.

