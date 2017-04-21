21 Апрель, 2017


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В Москве состоялась выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica

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in: Новости компаний
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В этом году в выставке приняли участие 330 компаний из 25 стран мира.

"ТрансРоссия-2016"

Из компаний-участников на выставке представили:

  • 168 – услуги по перевозке грузов собственным парком собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов;
  • 130 – услуги экспедирования грузов;
  • 54 – таможенные услуги;
  • 55 – услуги по обработке грузов в терминалах и портах;
  • 5 – финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование);
  • 23 – IT-решения на транспорте и в логистике;
  • 19 – оборудование для склада и порта.

Посетители смогли выбрать партнера/поставщика по перевозке любых типов грузов и направлений перевозок:

  • 270 – внутрироссийские перевозки
  • 214 – страны СНГ
  • 190 – Восточная Европа
  • 188 – Западная Европа
  • 83 – Северная Америка
  • 67 – Южная Америка
  • 184 – Азия

Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий ознакомились с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»

Около 100 компаний стали новыми участниками выставки, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие.

Специалистов в рамках выставки ожидала насыщенная деловая программа. Ежедневно во всех залах выставки компании-участники проводили презентации своей продукции.

 

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