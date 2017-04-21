«Группа ЛСР» – победитель конкурса «Строитель года-2016»

20 апреля в Санкт-Петербурге состоялось награждение лучших организаций строительной отрасли конкурса «Строитель года-2016», где «Группа ЛСР» стала победителем в трех номинациях.

В рамках премии «Строитель года» объявили компании-победителей в 13 номинациях и получателей пяти специальных призов. Жюри одного из наиболее престижных в строительной отрасли конкурсов отметило высокие результаты работы «Группы ЛСР».

Традиционно на торжественной церемонии подведения итогов конкурса было названо имя «Строителя года». В этом году им стал генеральный директор, председатель Правления «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. Напомним, в прошлом году этой награды удостоился управляющий «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич.

По итогам 2016 года «Группа ЛСР» и ее бизнес-единица попали в шорт-лист конкурса «Строитель года-2016» сразу в трех номинациях. Компания стала финалистом в номинациях «Лучшая компания в сфере строительства жилья комфорт-класса» и «Лучшая компания в сфере строительства элитного жилья и жилья бизнес-класса». По итогам голосования компетентного жюри компания стала лучшей на рынке недвижимости комфорт-класса.

«ЛСР. Строительство – Северо-Запад» вышла в финал в номинации «Лучшая компания по соблюдению правил техники безопасности в строительстве и обеспечению условий охраны труда».

Также «Группа ЛСР» стала победителем в специальной номинации конкурса – «За активное участие в конкурсах профессионального мастерства».

«Строитель года» берет свое начало в 2003 году. За это время конкурс стал доброй традицией Санкт-Петербурга и получил статус одной из престижнейших премий в строительной отрасли. Целью соревнования является определение представителей строительной отрасли города, достигнувших наивысших результатов в своей работе, внесших значительный вклад в развитие инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга и улучшение его инвестиционной привлекательности. Основными задачами конкурса являются привлечение внимания общественности и органов государственной власти города к наиболее добросовестным участникам строительного рынка, а также совершенствование методики определения надежности компаний.