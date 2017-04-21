Монтаж забора из евроштакетника



В последнее время ограждения из металлического штакетника начинают пользоваться стабильным спросом. Евроштакетник представляет собой оцинкованные планки металла, защищенные от внешнего воздействия привлекательным на вид цветным полимеров. В процессе установки забора важно соблюдать определенную последовательность действий.

Для крепления каждой планки потребуется 4 самореза, желательно оцинковнных, (по 2 на верхнюю и нижнюю лаги). В качестве опорных столбов зачастую используют профильную трубу квадратного сечения 60×60 мм с толщиной стенки 2-4 мм. Но можно также возвести их из кирпича. Для устройства поперечных каркасных лаг потребуется приобрести профтрубу 40×20 мм.

При расчете длины ограждения необходимо вычесть размеры ворот. Промежуток между опорными столбами должен составлять 2,5 м. Для определения количества штакетин можно длину забора разделить на ширину одной планки вместе с одним зазором между ними. Для двустороннего монтажа этот показатель умножается на 2.

Для регулировки степени прозрачности ограждения можно использовать различное расстояние между несколькими планками. В среднем — 5 см.

Поскольку легкие заборы из металлического штакетника не обладают парусностью, как сплошной профнастил, основательно бетонировать опорные столбы в грунт часто необязательно.

Для установки столба нужно пробурить яму глубиной 1,5 м. На ее дно желательно положить плотный жесткий камень. После установки столба скважину потребуется засыпать гравием, а после этого утрамбовать ее землей. Но, если грунт рыхлый, например, песчаный, лучше произвести бетонирование для придания конструкции необходимой прочности. Сверху на трубу нужно поставить пластиковую заглушку, чтобы избежать попадания в нее дождя.

Через сутки, когда бетон успел схватиться, можно начинать установку поперечных лаг, которые будут служить каркасом для монтажа металлического штакетника. Поперечины можно фиксировать саморезами или при помощи сварки.

Сверху от края столба до места крепления лаги нужно отступить 50 см, снизу — 30 см. Затем на готовый каркас можно крепить штакетник.