

С каждым годом современные дизайнеры применяют все новые средства для оформления потолков. Используя разные материалы, они пытаются достичь наилучшего результата. Одним из новейших способов отделки потолочных поверхностей является бесшовная потолочная плитка. Указанное изделие из пенополистирола появилось на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успела завоевать огромную популярность среди любителей нестандартных решений.

Как клеить бесшовную потолочную плитку без швов?

Что собой представляет плитка без швов

Бесшовная плитка для потолка – это разновидность плитки, имеющей практически визуально незаметные канты. Подобный эффект достигается благодаря постоянной толщине плиты. Зачастую изделия имеют не прямые стыки, а зигзагообразные или ломаные. Среди ее преимуществ, прежде всего, отмечают теплосберегательные, звукоизоляционные свойства и высокую степень влагостойкости. Представленные изделия также огнестойки, что существенно повышает уровень пожаробезопасности помещения.

Рекомендуем к прочтению: Виды материалов и монтажа двухуровневых потолков на кухне.

Какие основные преимущества плитки на потолок без швов

Не менее важное достоинство – экономичность. Покупка материала и поклейка плит потребуют не так много денежных средств, как может показаться на первый взгляд. Обслуживание плитки довольно простое. Поклеить ее не составит труда даже для новичка в сфере ремонтных работ. Любые загрязнения легко удалить влажной тряпкой. Еще одним плюсом отделки потолка указанными материалами является возможность окрашивания в любой цвет. Если потолок в помещении имеет какие-либо неровности, их легко замаскировать с помощью бесшовной плитки. Перед самой поклейкой не требуется устранять дефекты поверхности. Таким образом, вы сможете достичь не только роскошного эстетического вида, но и идеальной поверхности потолка.

Сейчас можно найти множество разновидностей потолочной плитки без швов, как цветной, так и бесцветной. Различные фигурные узоры, имитирующие лепнину из гипса или деревянную резьбу, поразят своим разнообразием и оригинальностью оформления. Огромный ассортимент изделия разных цветов, фактуры и толщины даст возможность выбрать вариант, подходящий именно для вашего интерьера. Важно отметить, что плитка экологически чиста, что позволяет применять ее даже в детской комнате без опасения нанесения какого-либо вреда ребенку. Прежде чем приобрести изделие, нужно научиться правильно выбирать плитку. Прежде всего, необходимо проверить поверхность плиты, на ней не должно быть никаких впадин или наплывов. Кромки должны быть без дефектов. Сразу стоит проверить и уровень прочности материала.