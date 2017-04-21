Выбираем гидроизоляцию для дома

Если вы решили самостоятельно осуществить строительство дома, то особое внимание стоит уделить гидроизоляции. В этой статье вы узнаете о том, какому материалу лучше отдать предпочтение.

Итак, особое внимание перед тем, как выбирать гидроизоляционный материал следует уделить некоторым моментам, которые вы сможете прочитать ниже.

В первую очередь необходимо учитывать то, на какой почве будет осуществляться строительство.

Очень часто для гидроизоляции используют полиуритан. Единственное, что следует помнить при использовании данного материала, так это то, что поверхность должна быть сухой и чистой. Если имеются какие-то пятна, то их следует удалить с помощью специальных средств. В том случае, если вы заметили трещины, то следует их сразу заделать с помощью специального раствора. Как сделать гидроизоляцию из полиуритана своими руками, вы сможете здесь совершенно бесплатно. Кроме этого, у вас появится возможность познакомиться с другими гидроизоляционными материалами.

Так, например, очень широко стал использоваться такой материал, как штукатурка, с помощью которого вы решите две проблемы.Во-первых, вы сможете выровнять фундамент, а во вторых предотвратить появление влаги на нем. Нанесение штукатурки ни чем не отличается от того, как ее наносят на стену. Только единственное, что следует сделать на завершающем этапе, так это смешать штукатурку со шпатлевкой. Такая смесь способна продержаться длительное время на фундаменте.

Самым простым и всем доступным гидроизоляционным материалом является битум. Также большим преимуществом над остальными является то, что чтобы нанести данный материал на фундамент, не требуется особых навыков и знаний. Он отлично проникает во все щели и тем самым создает надежность.

Некоторые используют рубероид. Однако, хочется сразу отметить то, что он не надежен и не долговечен. Запомните о том, что после нанесения рубероида на фундамент, он должен быть обязательно прогрет грелкой.

Надеемся, что все вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам выбрать хороший и качественный гидроизоляционный материал.