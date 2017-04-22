Как выбрать тепловую завесу

Тепловая завеса используется с целью защиты помещения от холода в отапливаемый период. Основная функция тепловой завесы – барьерная, заключается в препятствии проникновения холодных воздушных потоков извне. Выбор тепловой завесы зависит от ряда факторов и характеристик, а также от предполагаемого места использования. Без этого устройства не обходятся торговые, выставочные помещения, заведения общепита и другие места, где постоянно открывается входная дверь.

Как устроена тепловая завеса

Тепловая завеса представляет собой воздухонагреватель, вентилятор и сопло, заключенные в стальной корпус и управляемые с пульта управления. Корпус для завесы производится из стали листового проката с защитным полимерным покрытием, предохраняющим металл от разрушительного воздействия коррозии. Кроме того, полимерный слой наносится с декоративными целями.

Управление осуществляется при помощи клавиш на корпусе. Также туда вынесен термостат, регулирующий работу завесы при изменении температурного режима. Система включает в себя защиту от перегрева, автоматически отключающая прибор при необходимости.

Принцип работы

Вентилятор направляет воздушный поток из помещения к нагревателю

Струя нагретого в нагревателе воздух через сопло направляется в дверной проем

Теплый воздух создает воздушную завесу, которая препятствует проникновению большого количество холодного воздуха извне

Таким образом простое устройство помогает значительно сократить теплопотери.

Виды тепловых завес

По типу установки:

Горизонтальные – устанавливаются прямо над дверным проемом в плоскости двери

Вертикальные – размещаются сбоку от дверного проема

По типу нагревательного элемента

Электрические

Имеют электрический нагревательный элемент – ТЭН или спираль. Такие приборы просты в установке, не требуют особого обслуживания, работают долго и без сбоев, полностью безопасны для окружающих.

Водяные

В качестве нагревательного элемента используется водяной теплообменник. Завесы этого типа более дешевые в эксплуатации, но требуют больше внимания во время установки и в процессе использования.

Как выбрать прибор

Выбор завесы напрямую зависит от технических характеристик прибора: длины, производительности и мощности работы.

Длина завесы

Должна соответствовать дверному проему, ни в коем случае не должна быть меньше него.

Мощность

Чем больше мощность, тем больше будет нагреваться воздух. При этом нужно иметь в виду, что помещение должно быть рассчитано на выбранную мощность.

Производительность

Производительность (объем подаваемого нагретого воздуха) прямо пропорциональна габаритам дверного размера. Среднестатистический дверной проем высотой около 2,1 м требует тепловой завесы мощностью в диапазоне от 700 до 1200 куб. м в час.