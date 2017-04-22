22 Апрель, 2017


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Как можно продвигать товар без рисков

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in: Новости компаний
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Как можно продвигать товар без рисков.

Существуют несколько способов, позволяющих продвигать товар или услугу, даже если она не слишком востребована потребителем. Ведь на каждый продукт найдется свой покупатель. Важно тут вот что: донести информацию о хороших качествах товаре каждому жителю страны и всей планеты. Но каким образом это можно сделать, не потеряв при этом вложенных денег?

Первый метод – это реклама по телевидению. Но тут компания столкнется со множеством препятствий. Во-первых, на любой контент идет цензура, поэтому какие-то яркие и нестандартные сцены могут запретить. А это опять работа с монтажом, доплата работникам и просто лишние нервы. Во-вторых, окупаемость в нынешнее время видеорекламы не так высока, как несколько лет назад. Почему? Из-за восприятия людей, – они уже приелись рекламой, их ничем не удивить.

Самый эффективный вид продвижения товара или услуги – это широкоформатная печать для баннеров на улицах или на зданиях. Если пройти по ссылке http://vs-smol.ru/shirokoformatnaya-pechat.htm, то можно заказать данную услугу. Но по каким причинам такой метод рекламы будет наиболее хорошим и действенным?

Причина номер один

Печать бывает разной. Не только широкоформатной, но и мелкого размера вплоть до малюсеньких стикеров. Это значит, что рекламировать продукцию можно вообще где угодно, тогда как видео-реклама доступна лишь после включения телевизора и конкретного телеканала. К примеру, для высоких продаж бытовой техники продавец может заказать широкий формат печати, обклеив потом ею все здания в городе. Дальше у него будет целая “армия” распечатки в виде красивых плакатов. Такую рекламу можно клеить внутри домов. А стикеры и визитки клиенты будут получать прям из рук. Это невероятно огромный объем печати, и клиентской база будет соответствующей.

Причина номер два

Печать обладает визуальным разнообразием. Можно сделать ее глянцевой, как стекло, можно яркой и пестрой, а можно вообще черно-белой, если дизайн продукции исключительно в таком ретро-стиле. Также на каждый баннер специалисты запросто сделают новый дизайн, подав рекламу более оригинально.

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