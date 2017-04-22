Как обезопасить территорию дома.

Купив себе частный дом, человек редко задумывается о собственной безопасности, так как привык полагаться на входную дверь в квартире, пока там жил. На частной территории есть еще и ворота с забором. Но молодого жильца не волнует прочность ограждений. Как раз таки ворота с забором и должны быть очень надежным защитниками территории ради спокойной жизни.

Что же делать, если забор старый, покосившийся на бок или просто наспех возведен из гнилых досок? И какие установить ворота, как часть забора. Кроме того, следует поставить качественные ворота и в гараж. Это особенно важно, если автомобиль не из дешевых. Ведь в гараже нет будет сторожа, как на автостоянке.

Если человек подумает, то его лучшим решением будет заказ ворот на сайте www.gs-automatic , где ему предложат наиболее хороший вариант – секционные модели. Но почему именно такие конструкции? Дело в том, что секционные ворота максимально эффективно защищают вход, не позволяя плохим парням входить внутрь при каких-то механических воздействиях.

А если выбрать ворота распахивающиеся? Тут возникнет целый ряд проблем. Во-первых, такие огромные двери постоянно давят на собственные петли, ежедневно деформируя их. В итоге, спустя несколько лет начнется перекос, и ворота будут плохо закрываться, либо просто станут кривыми. Во-вторых, ржавчина является часто причиной противного скрипа петель. Ворота, мало того, что могут превратиться в перекошенную конструкцию из-за тяжести каждой двери, но и начнут издавать визгливые звуки, раздражая хозяев.

А что можно сказать про ворота, отодвигаемые вдоль стены в какую-либо сторону (подобно японским перегородкам)? Надежность их неплоха, но для такой системы потребуется качественный забор и очень много места, так как рельсы и ролики занимают большую площадь (по каким ворота и будут отъезжать по стенке). Но это маленький минус. Большая проблема данных ворот – это их слабость перед “плохими” парнями. Им следует лишь разломать замок, и тогда ворота легко отодвигаются. Такую конструкцию сложно запереть. Так же ее сложно поставить в гараж, если он скромных размеров для легкового авто.