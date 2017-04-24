Какие выбрать правильный матрас



Треть своей жизни мы проводим в кровати. Чем здоровее и комфортнее будет наш сон, тем лучше пройдет наш день. Поэтому выбор хорошего матраса очень важен.

Хороший матрас должен отвечать трем основным требованиям:

Равномерно распределять нагрузку на позвоночник. Иначе наше тело не сможет принять комфортное положение и расслабиться.[#preview] Мягко поддерживать тело, не пережимая мягкие ткани. Если в руке или ноге начнет застаиваться кровь, то придется ворочаться всю ночь, освобождая затекшие участки. Не терять свежести в течении срока эксплуатации. Покрытие матраса должно быть мягким и натуральным, но не впитывать в себя неприятные запахи.

Существует несколько основных конструкций матрасов, в первую очередь они отличаются наличием или отсутствием внутри матраса пружин.

Самыми сложными и дорогими являются пружинные ортопедические матрасы. Такой матрас снабжается специальными пружинными блоками, используются натуральные многослойные наполнители. Но цена на такой матрас в эксклюзивном исполнении может составлять несколько десятков тысяч долларов.

С противоположной стороны списка находятся матрасы для рабочих , которые изготовлены из ваты или поролона, и стоят от 300 рублей за штуку. Спать постоянно на таком матрасе не рекомендуется никому, но их покупают для временных работников или на дачу. Низкая долговечность такого матраса компенсируется его ценой.

В среднем ценовом диапазоне привлекательно выглядят латексные матрасы. Это натуральный материал, изготавливаемый с применением сока гевеи. Получается мягкое и эластичное спальное место. Людям в возрасте или имеющим позвоночную грыжу идеально подойдут такие матрасы. Качественный матрас стоит 15-25 тысяч рублей.

Интересным вариантом может оказаться вакуумный матрас. Скрученный в легко транспортируемый рулон, при доставке на место он раскладывается на кровати. Через пять-восемь часов, он восстанавливает свою первоначальную форму и готов к эксплуатации. Изготавливают такие матрасы из искусственного латекса, поэтому цена у них ниже, нежели у натуральных аналогов и начинается от трех тысяч рублей.