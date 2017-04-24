Какие радиаторы выбрать для дома



Грамотный расчет, тщательное планирование и верный выбор компонентов системы отопления в доме, имеют приоритетное значение для качества и эффективности ее эксплуатации. Радиаторы отопления – один из важнейших узлов любой системы отопления. На рынке имеется большой выбор радиаторов самого разного внешнего вида и выполненные из различных металлов.

Первое, что следует учитывать при выборе радиатора, это будет он использован в частном доме или квартире с центральным отоплением. Для дома радиатор выбрать проще по следующим причинам:

в автономной сети меньше давление и можно создать благоприятную среду для эксплуатации;

в сетях центрального отопления нередки мощные гидроудары, вызванные различными причинами, не все типы радиаторов приспособлены выдерживать такие скачки давления;

в автономной сети, используя фильтры и смягчители, можно добиться оптимального кислотного баланса воды, при этом расширяется перечень радиаторов подходящих для эксплуатации.

Поэтому для автономной сети доступны любые радиаторы, владельцы же квартир подключенных к котельным должны выбирать из моделей выдерживающих высокое давление, и не сильно окисляющихся внутри. Зато им не стоит беспокоиться о всей системе отопления. Монтаж отопления в частном доме — серьезная задача, которую лучше поручить профессионалам. На сайте личныйслесарь.рф помогут с расчетом, установкой и запуском любых автономных систем отопления или водоснабжения.

Панельные и трубчатые радиаторы из стали — самый дешевый вариант отопления. Имеют приличный срок эксплуатации и не сильно боятся неподготовленной воды. Трубчатые немного дороже панельных, в основном из-за несколько лучшего внешнего вида. Имеют хороший КПД. Но не стоит их оставлять надолго без воды, иначе появляется ржавчина, которая убьет радиатор за несколько лет. Алюминиевые радиаторы прекрасно подходят для отопления частного дома, если бюджет ограничен. Сочетание невысокой цены, современного внешнего вида и превосходный КПД делает их крайне привлекательной покупкой. К сожалению, они крайне чувствительны к качеству воды, если не следить за ее кислотностью, то алюминий разрушается за несколько лет. Вышеперечисленные радиаторы не могут выдержать гидроудары центрального отопления, поэтому могут эксплуатироваться только в домашней сети. Ниже мы рассмотрим универсальные радиаторы, пригодные к установке как в квартире, так и в собственном доме.Чугунные радиаторы — классика жанра. Долговечность чугунных батарей не имеет аналогов. Некоторые, до сих пор используемые радиаторы, были установлены более 50 лет назад. К недостаткам относится лишний вес, медленный прогрев и устаревший дизайн.Биметаллические радиаторы занимают главенствующее положение на рынке. Они внутри выполнены из стали, а снаружи из алюминия. Благодаря конструкции, прекрасно держат давление и гидроудары, отлично сопротивляются коррозии, имеют высокую теплоотдачу. Недостаток у них один — цена, самая высокая из всех радиаторов.