Какое “жилище” создать для автомобиля



Каждый автомобиль нуждается, словно домашний питомец, в личном домике или месте, где может стоять часами и не ржаветь. Как бы инженеры не старались над тем, дабы не давать металлу в автомобиле покрываться рыжим налетом, эта ржавчина может возникнуть в любом месте. Ведь водный пар или конденсат проникает даже сквозь микроскопические трещины или отверстия.

Именно потому и требуется сухая площадка, уменьшающая контакты с внешней средой до минимума. Таким местом будет гараж.

Однако гаражи бывают разные, – внутренние (внутри здания), уличные и пристроенные. Три типа гаражей обладают своими плюсами и минусами, и точно не могут быть одинаковыми. То есть, есть огромная разница между, например, уличным гаражом, стоящим отдельно от дома и пристроенным. Но что же лучше, проекты пристроенного гаража к дому или же отдельные гигантские боксы, куда ставят автомобиль? Или вообще можно переносить авто в дом?

Наиболее худший вариант – внутренний гараж. Во-первых, удовольствия от такой жизни не будет, ибо вонючие средства для ремонта машины и ее обслуживания будут распространять свой запах по всему жилищу (тот же бензин и солярка обладают очень сильным “ароматом”). Во-вторых, грязи от автомобиля столько, как если бы в доме жили толпы людей каждый день, – это пыль, выхлопные газы и так далее (вся эта радость будет проникать сквозь открываемые и закрываемые двери). В-третьих, автомобиль будет кормить легкие опасными для здоровья летучими химикатами, которые включены в состав выхлопных газов. Но рекламодатели и автопроизводители никогда такого не скажут, ведь им важно продать машину, а не позаботиться о здоровье людей.

Гараж подальше от дома плох тем, что придется каждый раз выходить на улицу. А если человек живет на Севере? Тогда это вообще будет раздражать, – постоянный холод.

В итоге, самый лучший выбор – это гараж в виде пристройки. Его в любой момент можно проветрить от выхлопов, очистить от грязи и обогреть, выведя из дома дополнительные секции труб от общего отопления. Кроме того, гараж пристроенный будет недорогим удовольствием, в качестве строительный проекта. Что тоже очень приятно.