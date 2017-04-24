«Сименс» представит платформы управления системами автоматизации зданий на Форуме «ПТА. Санкт-Петербург 2017»

06–08 июня в конференц-центре «Конгресс» состоится X Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017».

В рамках деловой программы компания «Сименс» представит единую платформу управления системами автоматизации и безопасности здания Desigo CC и решение Desigo TRA для автоматизации климата, освещения и жалюзи в отдельных помещениях.

У правление зданием сегодня становится сложной и комплексной задачей. Требования к инженерным системам здания и количество подсистем для управления постоянно растут, а сами системы значительно усложняются. Как построить систему, которая будет учитывать требования всех пользователей здания, соединит оборудование разных производителей, даст интуитивное управление для операторов и еще поможет сэкономить? Ответы на эти вопросы можно будет получить из доклада компании «Сименс» «Единый центр управления зданием Desigo CC», который состоится 6 июня в рамках секции «Практика автоматизации инженерных систем зданий».

А 7 июня «Сименс» представит доклад «Повышение энергоэффективности и комфорта в помещениях на базе Desigo TRA», где расскажет о комплексной системе автоматизации климата, освещения и жалюзи в отдельных помещениях, основной задачей которой является достижение максимальной экономии энергии без ущерба комфорту пользователей.

В программе форума слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ПРОСОФТ, JUNG, TECO, Embedded Systems, ИНСАТ, B.E.G., BOLID, REAL.Electro и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

В 2016 году посетителями мероприятия стали более двухсот руководителей и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных и энергетических компаний из России, Белоруссии и Казахстана, включая «Норильский никель», «Ростерминалуголь», «Казахтелеком», «Казатомпром», «Силовые машины», «ГТ-Энерго», «Ростелеком», «ТГК-1», «Газпром нефть».

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Союз строительных организаций Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Получить бесплатный пригласительный билет можно здесь.

Организатор мероприятия: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».