Trimble провела конференцию Tekla User Day Россия

На мероприятии состоялась демонстрация новых инструментов для информационного моделирования зданий, смешанной реальности и 3D-сканирования.

Компания Trimble (NASDAQ: TRMB) провела в Москве ежегодную конференцию Tekla User Day, посвящённую трендам в строительной отрасли и технологиям информационного моделирования зданий (BIM). Это мероприятие объединяет пользователей BIM-инструментов Tekla Structures на одной площадке для обмена опытом с представителями компании Trimble и другими отраслевыми экспертами, а также для знакомства с новейшими программными и аппаратными решениями.

Специалисты Trimble продемонстрировали на конференции новую версию программного обеспечения Tekla Structures 2017 года с расширенным функционалом. В частности, в области проектирования металлоконструкций появилась возможность взаимодействия с фундаментными болтами, а на этапе работы с бетоном Tekla предоставляет новый инструмент — паллетизатор.

Также на мероприятии был представлен сканирующий тахеометр Trimble SX10, который объединяет в себе функции геодезической съёмки, обработки изображений и высокоскоростного 3D-сканирования. Благодаря улучшенной технологии визуализации Trimble VISION это решение позволяет быстро собирать данные с высокой плотностью. Система интегрирована с программным обеспечением Trimble Access и Trimble Business Center.

Генеральный директор консалтинговой компании «Конкуратор» Марина Король рассказала на конференции о глобальных трендах и применении цифровых технологий в строительной отрасли, уделив особое внимание перспективам BIM. Эксперт поделилась результатами анализа стандартов, применяющихся в области информационного моделирования зданий в разных странах мира. В частности, этот анализ показал, что для формирования российской нормативной системы в сфере BIM требуется утвердить единую терминологию и унифицированные рекомендации по моделированию, а также реализовать поддержку IFC и других открытых форматов.

Эксперт отметила, что в России уже через несколько месяцев должны быть официально утверждены национальные BIM-стандарты, разработанные в международном независимом альянсе buildingSMART и получившие сертификат ISO. В настоящее время они проходят регистрацию в Росстандарте.

В едущий технический консультант сегмента «Инжиниринг» Trimble Solutions Маркус Линдт провёл на конференции презентацию очков Microsoft Hololens. Они позволяют работать с информационными моделями сооружений в смешанной реальности (MR, Mixed Reality), которая объединяет в себе элементы дополненной и виртуальной реальности. Это позволяет перенести взаимодействие с трёхмерными информационными моделями на строительную площадку и использовать в проектировке новые способы визуализации, обмена идеями и управления изменениями. Маркус рассказал о примерах практического применения этой технологии при монтаже в компаниях NCC и Martin Bros. Кроме того, участники смогли лично протестировать очки Microsoft Hololens с предоставленной ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» 3D-моделью опоры ЛЭП в виде статуи двух футболистов.

Представители компаний «Белэнергомаш», «НИПИгазпереработка» и Renaissance Construction поделились на конференции опытом внедрения и практического применения решений Tekla Structures. В частности, ведущий инженер Renaissance Construction Павел Олесик рассказал о том, как расширение Tekla Rhino Grasshopper помогло его команде спроектировать 16-метровую консоль с плоскими элементами сложной геометрии для торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way в Астане (Казахстан) – одного из самых крупных торговых центров в Евразии.

«Конференция Tekla User Day 2017 традиционно стала площадкой с интересными докладами и презентациями, а главное — живым общением, которое ничем нельзя заменить, — говорит Денис Купцов, коммерческий директор Trimble Solutions Россия. — Надеемся, что в следующем году конференция будет ещё более плодотворной и соберёт ещё больше пользователей. Мы всегда готовы поддерживать диалог и меняться в интересах клиентов».