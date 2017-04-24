24 Апрель, 2017


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Открыты продажи мест в паркинге жилого комплекса «Квартет»

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in: Новости компаний
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«Группа ЛСР» начала продажи мест в крытой многоуровневой автостоянке в жилом комплексе «Квартет» в Санкт-Петербурге.

Строящийся наземный паркинг в составе жилого комплекса «Квартет» включает 214 машиномест стоимостью от 400 000 рублей.

В проектах «Группы ЛСР» предусмотрены подземные и многоярусные отдельно стоящие паркинги. Это дает возможность не только освободить дворы от машин, но и создать на свободной территории дополнительные зоны отдыха для жителей дома. А покупка места в паркинге позволит клиенту не беспокоиться о сохранности собственного автомобиля или наличии свободного места на гостевой стоянке.

Жилой комплекс «Квартет» построен в престижном Московском районе, в квартале, ограниченном тремя проспектами — Витебским, Дунайским и Космонавтов. «Квартет» объединяет четыре 25-этажных дома и включает более 2000 квартир различных площадей и  планировок. Жители комплекса оценят разнообразную инфраструктуру в шаговой доступности: крупные торгово-развлекательные центры, супермаркеты, кафе, фитнес-центры, кинотеатры объекты социальной инфраструктуры. «Квартет» отличает и прекрасная транспортная доступность. В 5 минутах пешком – станция метро «Купчино», а близость  КАД сокращает автомобилистам путь в другие районы города. За 15 – 20 минут можно добраться до уникальных дворцово-парковых ансамблей — Пушкина, Павловска, Гатчины, Стрельны и Петродворца.

Исследование микрорайона
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