Этапы строительства колодцев



Каждый земельный участок нуждается в орошении, а его хозяева — в питьевой воде и жидкости для бытовых нужд. Во время обустройства частных домов, дач и коттеджей многие предпочитают сооружать колодцы. Они могут быть нескольких типов. Одной из наиболее популярных является конструкция с бетонными кольцами, выполняющими функцию стенок выкопанного колодца.

Перед началом копки нужно определиться с подходящим местом. Он не должен находится вблизи опасных источников загрязнения, способных испортить воду до такой степени, что ее нельзя будет использовать для питья или даже хозяйственных нужд. Потребуется изучить геологическую структуру имеющейся территории, учитывая рельеф местности. Расстояние от вырытого колодца до зданий не должно быть меньше 5-ти метров, до выгребной ямы — 25-ти метров.

После выбора подходящего места осуществляется копка. Эту работу не стоит производить весной во время таяния снега. В противном случае в летний и зимний период, когда уровень грунтовых вод немого упадет, придется производить работы по углублению. Колодцы под ключ Москва и близлежащие регионы дают возможность выкапывать в удобные промежутки времени при подходящей погоде. Если весной не обойтись без этого сооружения, лучше его подготавливать в августе, сентябре или конце марта.

Для копки используют специальные машины или подручные средства: лом, лопату, достаточно прочную и длинную веревку, как минимум 2 ведра, лебедку или импровизированный подъемник, ворот на прочных деревянных козлах.

При наличии всего необходимого можно рыть углубление. Во время данной процедуры важно держать дно максимально горизонтальным, поскольку в противном случае бетонное кольцо может перекоситься. После выкапывания углубления по периметру можно приступать к опусканию первого кольца. Далее процедура продолжается. Грунт выбирается изнутри кольца, а затем постепенно и под ним, чтобы оно опускалось вглубь колодца. Рытье и установка последующих колец осуществляется до момента подхода к мощной водоносной жиле. После этого монтируется донный фильтр, прокачивается вода и колодец закрывается.