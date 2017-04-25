Какой пол лучше всего выбрать для дома?



Вы решили постелить теплый пол у себя в квартире? Вот несколько советов, какой лучше всего выбрать. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это на то, где вы собираетесь использовать его. Так, например, для комнат с высокой влажностью лучшим наилучшим вариантом станет пол со способностью удерживать влагу. Посмотрите на мощность пола. Она должна быть такой, чтобы смогла нагреть помещение. То есть, чем больше помещение по параметрам, тем больше мощность должна быть.

Стоит узнать о том, какой пол лучше всего и проще установить самостоятельно. Самым трудным в монтаже принято считать водяной пол, а вот самым простым является пленочный. Какой лучше всего выбрать, решать только вам.

Перед тем, как приобрести теплый пол, следует уточнить у продавца сколько энергии он потребляет. И в зависимости от этого нужно выбрать соответствующий вариант, который поможет вам сэкономить.

Выбрать тот или иной пол, а также ознакомиться с его характеристиками вы сможете на сайте http://devi-rostov.ru/ совершенно бесплатно. Также у вас есть возможность заказать теплый пол по доступной цене.

Не забывайте и о производителе покрытия. Принято считать, что оно будет лучше в том случае, если фирма, которая производит его, будет известной. Если вы сомневаетесь в том, что пол качественный, можно прочитать в интернете отзывы покупателей. И исходя из этого сделать свой выбор.

Уточните у продавца срок эксплуатации теплого пола. И обязательно попросите гарантийный талон, который необходим в случае поломки пола или его не качественности.

В настоящее время широкого распространения получили нагревательные маты, которые легко устанавливаются и доступны в цене. Такой теплый пол рекомендуется использовать в таких помещениях, где невозможно осуществить поднятие уровня пола. Так, например, целесообразно осуществить его монтаж на кухне, в ванной комнате. Большим преимуществом такого пола является то, что он легко режется на сегменты, которые можно установить в помещениях любой конфигурации. Надеемся, что все вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам выбрать хороший теплый пол.