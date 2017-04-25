Недостатки стеклопластиковой арматуры



Разнообразные виды металлопроката применяются практически во всех строительных сферах. Однако производители постоянно работают над созданием новых видов материалов. К сожалению, далеко не все они могут конкурировать с традиционными металлическими изделиями.

Это касается, например, и стеклопластиковой арматуры. Она уступает металлической по множеству показателей. Одним из ва

жнейших среди них можно считать низкую термическую устойчивость. В большинстве случаев такая продукция не способна выдержать 200 градусов, в то время как металлическая может выдержать и более серьезное термическое воздействие. Это особенно актуально, если вы заботитесь о пожаробезопасности возводимого здания.

Немаловажным фактором является и то, что она отличается более низкими показателями упругости. Там, где металлическая арматура просто незначительно прогнется, стеклопластиковая пойдет на излом. Поэтому большинство строителей выбирает металлические изделия. Вот ссылка на сайт производителя качественного металлопроката, где вы сможете найти действительно стоящую продукцию. Помимо стальных листов, вы сможете заказать здесь и металлическую арматуру.

Также специалисты отмечают, что стеклопластиковая арматура достаточно сложна в плане монтажа. Дело в том, что ее нельзя соединить между собой, используя обычную электросварку. Для этого потребуется специализированное оборудование, а также навыки монтажника, что значительно снижает ее популярность на современном строительном рынке. Кроме того, каркас здания, возведенный с использованием этого материала, получается не таким жестким, как при использовании металлопроката. Он также будет довольно плохо переносить разнообразные нагрузки и вибрацию. А в некоторых случаях она может сломаться.

Таким образом, металлическая арматура действительно является более подходящим материалом для проведения строительных работ, чем стеклопластиковая. Именно по этой причине металлопрокат еще долгое время не будет сдавать своих позиций в этой сфере. В данный момент заказать подобную продукцию можно даже через интернет.