Комбинированные котлы отопления: что это?

Одним из важнейших атрибутов загородного домостроения является автономная отопительная система. При устройстве отопительной системы важно на стадии составления проекта определить с видом устанавливаемого котла. В том случае, когда невозможно использовать для обогрева какой-либо один вид топлива, устанавливаются котлы с комбинированной топливной системой. Как правило, постройки новых загородных кварталов производятся в районах, где на данный момент отсутствует возможность подключить газ, но есть перспектива на появление газовых магистралей и использовать его для бытовых нужд и, в том числе, для обогрева домов. В этом случае лучше будет установить универсальный котел.

Преимущества здесь очевидны:

Возможность работы на нескольких видах топлива поочередно, особенно если нет возможности поставок только одного из них;

Возможность подключения к котлу нескольких систем отопления: конвекторы и система теплых полов;

Возможность установки теплообменника для обеспечения дома горячей водой без необходимости установки дополнительного бойлера;

Автономная работа без участия человека. Система способна самостоятельно поддерживать выставленную температуру, а также выполнить переход с одного топлива на другое и экономично его использовать;

При выборе автоматических котлов нужно помнить о том, что при их эксплуатации потребуются затраты на электроэнергию. Плюс, основная часть подобных котлов должна быть установлена в отдельном помещении.

Какими бывают комбинированные котлы

Вариант 1 – газовое и жидкое топливо.

Самый выгодный и простой вид котлов. Дело в том, что они не отличаются по конструкции, и переключение с одного топлива на другое делается незначительными регулировками горелок, не теряя при этом теплоотдачи. Работают практически на всех видах газа и жидкого топлива (дизель, мазут и т. д.).

В силу легкой воспламеняемости жидкого топлива, хранить его нужно будет в отдельном помещении. Отведение продуктов горения производится по одной магистрали, в связи с чем не нужно будет дополнительно настраивать систему при переходе на другой вид топлива.

Вариант 2 – газ, твердое и жидкое топливо.

Также является достаточно распространенным видом из-за своей невысокой стоимости.

В качестве топлива используется как природный, так и сжиженный газ; все виды жидкого топлива; а также предусмотрен отсек для сжигания твердых видов топлива: уголь, дрова и т.п.

Серьезным недостатком является необходимость строительства полноценного дымохода и неспособность отопления больших домов твердыми видами топлива. По сути – это идеальный вариант для отопления дачных домов в осенний и весенний период.

Вариант 3 – электрические котлы.

В силу своей автоматизации является полностью автономной системой. Автоматика не даст разморозить систему и запустит котел при падении температуры в помещении ниже +5 градусов. Котел будет идеален там, где нет возможности постоянно контролировать систему. Спокойно можно отправляться по своим делам при запущенном котле. Автоматика обладает несколькими видами защиты от разных нежелательных ситуаций.

КПД, бесспорно, высок: можно поддерживать комфортную температуру в больших помещениях, но в силу использования электричества стоимость оплаты электроэнергии будет весьма высокой.

Но, так или иначе, они незаменимы там, куда затруднительно или вовсе невозможно доставить газ или жидкое топливо.

Важные нюансы

При выборе котла необходимо, прежде всего, четко представлять какое топливо вы хотите использовать и насколько стабильно вы сможете обеспечить его поставку. Помните о том, что котлы с несколькими подключаемыми контурами, как правило, не обладают достаточной мощностью для питания каждой из этих систем. Обращайте внимание на материал, из которого сделан котел. Например: чугун подвержен коррозии, которая появляется из-за образования конденсата при сжигании жидких видов топлива. Подбирайте мощность котла исходя из общего объема всех отапливаемых помещений. Котел мощностью в 120 киловатт способен обеспечить тепло в помещениях суммарно до 1000 квадратных метров. Но имейте в виду, что чем выше мощность котла, тем меньше в нем дополнительных опций.

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