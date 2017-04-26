26 Апрель, 2017


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В коллекции TASTES OF LIFE появился новый оттенок — Дуб Tartufo

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in: Новости компаний
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Компания Barlinek всегда стремится идти в ногу со временем и предугадывать желания своих клиентов. Поэтому мы строго следуем заданным стандартам качества и расширяем свои коллекции, предлагая новые текстуры и оттенки, которые станут актуальными для современных интерьеров.

Одной из последних новинок является однополосный дубовый паркет Tartufo (коллекция «Вкусы жизни»). Это классический, стильный, благородный и неповторимо изысканный дубовый пол с двойной тонировкой оливкового цвета. Белое браширование интригующе контрастирует с выразительным рисунком древесины и всей гаммой ее неповторимых свойств. Пол покрыт нежным матовым лаком. Четырехсторонняя микрофаска придает доске классический характер. Для завершения композиции к паркету следует подобрать плинтусы.

Паркетной доске Barlinek присущи следующие характеристики:

  • Простой монтаж. Доска Barlinek дополнена торцевым замком, упрощающим сборку пола. Благодаря ему укладку может выполнить даже непрофессионал. Соединение также позволяет произвести демонтаж пола и повторную сборку.
  • Долговечность. Качество паркета Barlinek было подтверждено тестом Шведского Промышленного Института, в ходе которого продукция компании продемонстрировала высокую стойкость к истиранию и образованию пятен.
  • Комфорт. Доска Barlinek может монтироваться на систему «теплый пол». Поскольку паркет производится из стопроцентно натуральной древесины, его можно рекомендовать при склонности к аллергии.

Компания Barlinek занимает одно из лидирующих мест в мире по изготовлению деревянных полов. Весь производственный процесс сосредоточен в одном месте, что позволяет контролировать качество на каждом этапе обработки древесины вплоть до упаковки готовой продукции. Ежегодно Barlinek выпускает более 10 млн кв. м паркета, который реализуется более чем в 55 странах.

По всем вопросам о приобретении обращайтесь в авторизованные точки продаж от компании Barlinek.

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