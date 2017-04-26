В пятницу, 21 апреля, в Санкт-Петербурге прошел третий благотворительный турнир по пляжному волейболу «Весенний Кубок Строителей-Благотворителей» в поддержку детей с пороками челюстно-лицевой области.

В борьбе за Кубок турнира, организатором которого является благотворительный фонд «Строим добро», боролись 11 команд – строительных компаний, государственных и коммерческих организаций Санкт-Петербурга.

Победу в турнире одержала команда СПб ГАУ “Центр государственной экспертизы”. Второе место досталось команде AME Group, и третье – у игроков АО “Эн-Системс”.

В Серебряной серии турнира места распределились следующим образом: первое место у команды компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург», второе – у ГК «МегаМейд», и третье у команды страховой компании СПАО «Ингосстрах».

Участие в турнире также принимали ГК «КВС», Группа ЛСР, строительная компания «Северный город», ООО «Ди Ай Вай Тулз» (ручной инструмент под брендом VIRA), а также команда Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Благотворительный турнир помог фонду собрать 440 000 рублей, которые участники внесли в качестве пожертвований. Все организационные расходы на проведение турнира взяли на себя попечитель и партнеры фонда. Именно поэтому все собранные на турнире пожертвования будут полностью направлены на лечение детей с пороками развития, известными в народе как «заячья губа» и «волчья пасть».

Операции по лечению детей с подобными заболеваниями проводятся фондом «Строим добро» в рамках благотворительной программы «Улыбка», которая реализуется совместно с Институтом врожденных заболеваний челюстно-лицевой области (г.Москва). На счету программы уже более 78 операций для 66 детей в возрасте от 3 месяцев. Для некоторых детей оплачено два и более этапов лечения.

Фонд оказывает поддержку детям из разных уголков России, а благотворительные турниры, организуемые фондом, помогают оказать помощь большему количеству детей. Как говорят сами благотворители: «Не все дети могут улыбаться, но вместе мы можем это исправить!»