На ЗСД в апреле-мае будут проводиться ремонтные работы

Информация о проведении плановых ремонтных работ на Южном и Северном участках ЗСД в апреле и мае 2017 года и о закрытии движения по ряду съездов.

В апреле-мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД будут проводиться плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства.

Обращаем внимание, что в ходе работ по восстановлению дорожного покрытия предполагается временное прекращение движения по ряду съездов:

– съезд на ул. Автомобильную при движении со стороны КАД (Юг) будет закрыт для движения транспорта c 8:00 30.04.2017 до 6:00 02.05.2017. На время закрытия данного съезда действует маршрут объезда по ЗСД без дополнительной оплаты.

– въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» будет закрыт для движения транспорта с 22:00 05.05.2017 до 20:00 07.05.2017.

– съезд на КАД (Север) в сторону Приморского шоссе будет закрыт для движения транспорта с 22:00 19.05.2017 до 14:00 21.05.2017.

Остальные работы проводятся с частичным ограничением движения по полосам в соответствии с таблицей (см. ниже) и информацией на интерактивной карте.

Информация об ограничениях движения будет доводиться до водителей с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации.

Просим водителей строго следовать требованиям Правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, проявлять особое внимание при движении и выбрать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства.

Во время проведения ремонтных работ просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута. Объездом Западного скоростного диаметра служит улично-дорожная сеть Санкт-Петербурга.

Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с необходимостью обеспечить высокое качество дорожного покрытия и обустройства Западного скоростного диаметра!

Список работ, планируемых на апрель-май 2017 года:

№ п/п Даты проведения работ Место проведения работ Вводимые ограничения Выполняемые работы 1 13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг) Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне пункта взимания платы Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 2 13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении по основному ходу от КАД (юг) в сторону Севера. Ограничены для движения шестая, седьмая и четырнадцатая полосы в зоне ПВП Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 3 22:00 28.04.2017 – 8:00 29.04.2017 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничены для движения первая и вторая полосы справа поочередно Работы по фрезерованию покрытия 4 8:00 29.04.2017 – 12:00 30.04.2017 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничена для движения первая полоса справа Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия 5 22:00 29.04.2017 – 6:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении от КАД (юг) до съезда на Автомобильную ул. Ограничена для движения первая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 6 8:00 30.04.2017 – 6:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд на Автомобильную ул. при движении от КАД (юг). Закрыт для движения съезд Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 7 12:00 30.04.2017 – 23:00 01.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД(Юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничена для движения вторая полоса справа Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия 8 22:00 02.05.2017 – 6:00 05.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении по основному ходу от ПВП Белоостров в сторону трассы Е-18 «Скандинавия». Ограничена для движения первая полоса в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 9 13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг) Ограничены для движения третья и четвертая полосы. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 10 22:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок. Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг). Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 11 22:00 05.05.2017 – 20:00 07.05.2017 Северный участок ЗСД. Въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» Закрытие въезда. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 12 13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении по основному ходу от КАД (юг) в сторону Севера. Ограничены для движения двенадцатая и тринадцатая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 13 22:00 06.05.2017 – 6:00 09.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров». Закрыта для движения первая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 14 22:00 07.05.2017 – 6:00 10.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении от ПВП «Белоостров» в сторону трассы Е-18 «Скандинавия». Ограничена для движения вторая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 15 22:00 10.05.2017 – 6:00 13.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров». Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 16 22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017 Южный участок ЗСД. Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг). Ограничены для движения третья и четвертая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 17 22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг). Ограничены для движения одиннадцатая и двенадцатая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 18 22:00 13.05.2017 – 8:00 19.05.2017 Северный участок ЗСД. От ПВП «Белоостров» при движении в сторону КАД (север). Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 19 22:00 13.05.2017 – 8:00 20.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении от КАД (север) в сторону Богатырского пр. Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 20 22:00 19.05.2017 – 14:00 21.05.2017 Северный участок ЗСД. Съезд на КАД (север) в сторону Приморского шоссе Съезд закрыт для движения. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 21 22:00 19.05.2017 – 06:00 22.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг) Ограничены для движения восьмая, девятая и десятая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 22 22:00 21.05.2017 – 8:00 28.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении по основному ходу от Богатырского пр. в направлении КАД (север). Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 23 22:00 21.05.2017 – 8:00 28.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении по основному ходу от КАД (север) в направлении Белоострова. Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 24 22:00 26.05.2017 – 06:00 29.05.2017 Южный участок ЗСД. При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг). Ограничены для движения пятая, шестая и седьмая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия 25 22:00 28.05.2017 – 23:00 30.05.2017 Северный участок ЗСД. При движении по основному ходу от ПВП «Белоостров» в направлении трассы Е-18 «Скандинавия». Ограничена для движения первая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

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