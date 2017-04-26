На ЗСД в апреле-мае будут проводиться ремонтные работы

Информация о проведении плановых ремонтных работ на Южном и Северном участках ЗСД в апреле и мае 2017 года и о закрытии движения по ряду съездов.
В апреле-мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД будут проводиться плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства.
Обращаем внимание, что в ходе работ по восстановлению дорожного покрытия предполагается временное прекращение движения по ряду съездов:
– съезд на ул. Автомобильную при движении со стороны КАД (Юг) будет закрыт для движения транспорта c 8:00 30.04.2017 до 6:00 02.05.2017. На время закрытия данного съезда действует маршрут объезда по ЗСД без дополнительной оплаты.
– въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» будет закрыт для движения транспорта с 22:00 05.05.2017 до 20:00 07.05.2017.
– съезд на КАД (Север) в сторону Приморского шоссе будет закрыт для движения транспорта с 22:00 19.05.2017 до 14:00 21.05.2017.
Остальные работы проводятся с частичным ограничением движения по полосам в соответствии с таблицей (см. ниже) и информацией на интерактивной карте.
Информация об ограничениях движения будет доводиться до водителей с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации.
Просим водителей строго следовать требованиям Правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, проявлять особое внимание при движении и выбрать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства.
Во время проведения ремонтных работ просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута. Объездом Западного скоростного диаметра служит улично-дорожная сеть Санкт-Петербурга.
Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с необходимостью обеспечить высокое качество дорожного покрытия и обустройства Западного скоростного диаметра!
Список работ, планируемых на апрель-май 2017 года:
|
№ п/п
|
Даты проведения работ
|
Место проведения работ
|
Вводимые ограничения
|
Выполняемые работы
|
1
|13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017
|Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг)
|Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне пункта взимания платы
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
2
|13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении по основному ходу
от КАД (юг) в сторону Севера.
|Ограничены для движения шестая, седьмая и четырнадцатая полосы в зоне ПВП
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
3
|22:00 28.04.2017 – 8:00
29.04.2017
|Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе
|Ограничены для движения первая и вторая полосы справа поочередно
|Работы по фрезерованию покрытия
|
4
|8:00
29.04.2017 – 12:00 30.04.2017
|Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе
|Ограничена для движения первая полоса справа
|Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
5
|22:00 29.04.2017 – 6:00
02.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении от КАД (юг) до съезда на Автомобильную ул.
|Ограничена для движения первая полоса справа
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
6
|8:00
30.04.2017 – 6:00 02.05.2017
|Южный участок ЗСД.
Съезд на Автомобильную ул. при движении от КАД (юг).
|Закрыт для движения съезд
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
7
|12:00 30.04.2017 – 23:00 01.05.2017
|Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД(Юг) при движении в сторону Пулковского шоссе
|Ограничена для движения вторая полоса справа
|Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
8
|22:00 02.05.2017 – 6:00
05.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от ПВП Белоостров в сторону трассы Е-18 «Скандинавия».
|Ограничена для движения первая полоса в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
9
|13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017
|Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг)
|Ограничены для движения третья и четвертая полосы.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
10
|22:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017
|Южный участок.
Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг).
|Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
11
|22:00 05.05.2017 – 20:00 07.05.2017
|Северный участок ЗСД.
Въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия»
|Закрытие въезда.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
12
|13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении по основному ходу
от КАД (юг) в сторону Севера.
|Ограничены для движения двенадцатая и тринадцатая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
13
|22:00 06.05.2017 – 6:00
09.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров».
|Закрыта для движения первая полоса справа
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
14
|22:00 07.05.2017 – 6:00
10.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении от ПВП «Белоостров» в сторону трассы Е-18 «Скандинавия».
|Ограничена для движения вторая полоса справа
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
15
|22:00 10.05.2017 – 6:00
13.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров».
|Ограничена для движения вторая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
16
|22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017
|Южный участок ЗСД.
Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг).
|Ограничены для движения третья и четвертая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
17
|22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг).
|Ограничены для движения одиннадцатая и двенадцатая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
18
|22:00 13.05.2017 – 8:00
19.05.2017
|Северный участок ЗСД.
От ПВП «Белоостров» при движении в сторону КАД (север).
|Ограничена для движения вторая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
19
|22:00 13.05.2017 – 8:00
20.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении от КАД (север) в сторону Богатырского пр.
|Ограничена для движения вторая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
20
|22:00 19.05.2017 – 14:00 21.05.2017
|Северный участок ЗСД.
Съезд на КАД (север) в сторону Приморского шоссе
|Съезд закрыт для движения.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
21
|22:00 19.05.2017 – 06:00 22.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг)
|Ограничены для движения восьмая, девятая и десятая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
22
|22:00 21.05.2017 – 8:00
28.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от Богатырского пр. в направлении КАД (север).
|Ограничена для движения вторая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
23
|22:00 21.05.2017 – 8:00
28.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от КАД (север) в направлении Белоострова.
|Ограничена для движения вторая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
24
|22:00 26.05.2017 – 06:00 29.05.2017
|Южный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг).
|Ограничены для движения пятая, шестая и седьмая полосы в зоне ПВП.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
|
25
|22:00 28.05.2017 – 23:00 30.05.2017
|Северный участок ЗСД.
При движении по основному ходу от ПВП «Белоостров» в направлении трассы Е-18 «Скандинавия».
|Ограничена для движения первая полоса справа.
|Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия
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