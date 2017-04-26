26 Апрель, 2017


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На ЗСД в апреле-мае будут проводиться ремонтные работы

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in: Новости компаний
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Информация о проведении плановых ремонтных работ на Южном и Северном участках ЗСД в апреле и мае 2017 года и о закрытии движения по ряду съездов.

ЗСД
Фото: whsd.ru

В апреле-мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД будут проводиться плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства.

Обращаем внимание, что в ходе работ по восстановлению дорожного покрытия предполагается временное прекращение движения по ряду съездов:

– съезд на ул. Автомобильную при движении со стороны КАД (Юг) будет закрыт для движения транспорта c 8:00 30.04.2017 до 6:00 02.05.2017. На время закрытия данного съезда действует маршрут объезда по ЗСД без дополнительной оплаты.

– въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» будет закрыт для движения транспорта с 22:00 05.05.2017 до 20:00 07.05.2017.

– съезд на КАД (Север) в сторону Приморского шоссе будет закрыт для движения транспорта с 22:00 19.05.2017 до 14:00 21.05.2017.

Остальные работы проводятся с частичным ограничением движения по полосам в соответствии с таблицей (см. ниже) и информацией на интерактивной карте.

Информация об ограничениях движения будет доводиться до водителей с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации.

Просим водителей строго следовать требованиям Правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, проявлять особое внимание при движении и выбрать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства.

Во время проведения ремонтных работ просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута. Объездом Западного скоростного диаметра служит улично-дорожная сеть Санкт-Петербурга.

Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с необходимостью обеспечить высокое качество дорожного покрытия и обустройства Западного скоростного диаметра!

Список работ, планируемых на апрель-май 2017 года:

п/п

Даты проведения работ

Место проведения работ

Вводимые ограничения

Выполняемые работы

1

 13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг) Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне пункта взимания платы Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

2

 13:00 28.04.2017 – 06:00 02.05.2017 Южный участок ЗСД.

При движении по основному ходу

от КАД (юг) в сторону Севера.

 Ограничены для движения шестая, седьмая и четырнадцатая полосы в зоне ПВП Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

3

 22:00 28.04.2017 – 8:00

29.04.2017

 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничены для движения первая и вторая полосы справа поочередно Работы по фрезерованию покрытия

4

 8:00

29.04.2017 – 12:00 30.04.2017

 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД (юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничена для движения первая полоса справа Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия

5

 22:00 29.04.2017 – 6:00

02.05.2017

 Южный участок ЗСД.

При движении от КАД (юг) до съезда на Автомобильную ул.

 Ограничена для движения первая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

6

 8:00

30.04.2017 – 6:00 02.05.2017

 Южный участок ЗСД.

Съезд на Автомобильную ул. при движении от КАД (юг).

 Закрыт для движения съезд Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

7

 12:00 30.04.2017 – 23:00 01.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд с ЗСД на КАД(Юг) при движении в сторону Пулковского шоссе Ограничена для движения вторая полоса справа Работы по укладке и уплотнению дорожного покрытия

8

 22:00 02.05.2017 – 6:00

05.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от ПВП Белоостров в сторону трассы Е-18 «Скандинавия».

 Ограничена для движения первая полоса в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

9

 13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок ЗСД. Съезд на Благодатную улицу при движении от КАД (юг) Ограничены для движения третья и четвертая полосы. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

10

 22:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок.

Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг).

 Ограничены для движения первая и вторая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

11

 22:00 05.05.2017 – 20:00 07.05.2017 Северный участок ЗСД.

Въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия»

Закрытие въезда. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

12

 13:00 05.05.2017 – 06:00 10.05.2017 Южный участок ЗСД.

При движении по основному ходу

от КАД (юг) в сторону Севера.

 Ограничены для движения двенадцатая и тринадцатая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

13

 22:00 06.05.2017 – 6:00

09.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров».

 Закрыта для движения первая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

14

 22:00 07.05.2017 – 6:00

10.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении от ПВП «Белоостров» в сторону трассы Е-18 «Скандинавия».

 Ограничена для движения вторая полоса справа Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

15

 22:00 10.05.2017 – 6:00

13.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» до ПВП «Белоостров».

 Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

16

 22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017 Южный участок ЗСД.

Въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД (юг).

 Ограничены для движения третья и четвертая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

17

 22:00 12.05.2017 – 06:00 15.05.2017 Южный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг).

 Ограничены для движения одиннадцатая и двенадцатая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

18

 22:00 13.05.2017 – 8:00

19.05.2017

 Северный участок ЗСД.

От ПВП «Белоостров» при движении в сторону КАД (север).

 Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

19

 22:00 13.05.2017 – 8:00

20.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении от КАД (север) в сторону Богатырского пр.

 Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

20

 22:00 19.05.2017 – 14:00 21.05.2017 Северный участок ЗСД.

Съезд на КАД (север) в сторону Приморского шоссе

 Съезд закрыт для движения. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

21

 22:00 19.05.2017 – 06:00 22.05.2017 Южный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг)

 Ограничены для движения восьмая, девятая и десятая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

22

 22:00 21.05.2017 – 8:00

28.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от Богатырского пр. в направлении КАД (север).

 Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

23

 22:00 21.05.2017 – 8:00

28.05.2017

 Северный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от КАД (север) в направлении Белоострова.

 Ограничена для движения вторая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

24

 22:00 26.05.2017 – 06:00 29.05.2017 Южный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от наб.р. Екатерингофки в сторону КАД (юг).

 Ограничены для движения пятая, шестая и седьмая полосы в зоне ПВП. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

25

 22:00 28.05.2017 – 23:00 30.05.2017 Северный участок ЗСД.

При движении по основному ходу от ПВП «Белоостров» в направлении трассы Е-18 «Скандинавия».

Ограничена для движения первая полоса справа. Работы по фрезерованию, укладке и уплотнению дорожного покрытия

Подробнее — на официальном сайте http://www.nch-spb.com/novosti

Исследование микрорайона
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