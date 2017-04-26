19-я специализированная Выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)-2018»

С 23 по 26 января 2018 г. в ЦВК Экспоцентр, г. Москва, пройдет 19-я международная специализированная выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ) – 2018»!

ОСМ – это инструмент для продвижения продукции на российском рынке строительных материалов, технологий и оборудования. Участие в выставке позволяет привлечь новых клиентов, увеличить объемы продаж и существенно расширить географию сбыта производимой продукции, что безусловно укрепить Ваши позиции на рынке, а также позволит повысить узнаваемость бренда, что является стратегически важным элементом ведения успешного бизнеса.

Ежегодно участники выставки ОСМ имеют возможность продемонстрировать свою продукцию более чем 12500 специалистам предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей строительных и отделочных материалов, строительством, проектированием и отделкой зданий и помещений, дизайнов интерьера из России и стран ближнего зарубежья. Посетителям ОСМ -2018 представится возможность

выбрать строительные, отделочные материалы и оборудование для бизнеса из широкого ассортимента, представленного более 230 компаниями из 14 стран мира;

найти новых поставщиков строительных и отделочных материалов;

получить информацию о новинках и тенденциях развития строительных и отделочных материалов, новейших технологиях, премьер от российских и мировых производителей.

Для того, чтобы соответствовать меняющимся условиям, компании корректируют свою маркетинговую политику, отдавая предпочтение специализированным выставочным мероприятиям таким как «Отечественные строительные материалы (ОСМ)». Именно стеновые материалы являются ключевым элементом любого строения, поэтому ни одна наша выставка, посвященная строительству, не обходится без широкой экспозиции данного вида продукции ведущих производителей. Выставка ОСМ всегда собирала лучших из лучших, и мы представляем вам наиболее интересное из того, что можно увидеть на выставке в 2018 году!

Высокая концентрация профессионалов отрасли, открывает посетителям выставки возможность качественно расширить деловые связи и заключить выгодные контракты, получить актуальную информацию, познакомиться с инновациями и новыми разработками, а производителям изучить продукцию конкурентов и максимально выгодно повысить конкурентоспособность своего продукта или услуг.

Выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)-2018» предусматривает обширную и в то же время актуальную деловую программу, на мероприятиях которой представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности стройиндустрии, представят новые технологии, презентуют новые проекты и т.д.. Мероприятия будут проходить в формате различных конференций, семинаров и круглых столов.

Пятый раз в рамках выставки состоится салон оборудования, технологий и сырья для индустрии керамической промышленности — КЕРАМБРИКТЕХ. Экспозиция призвана помочь производителям в поиске современного и качественного оборудования для модернизации предприятий и обновления их основных фондов.

Цифры и факты:

За четыре дня работы ОСМ-2017, выставку посетили 12 500 тысяч специалистов;

В мероприятии приняли участие более 230 компаний;

Площадь экспозиции составила 8 806 м/2;

Организатором выставки является компаний ООО «ЕВРОЭКСПО» – одна из крупнейших операторов выставочной индустрии России.

Выставка «Отечественные строительные материалы-2018» пройдет с 23-26 января 2018 года в ЦВК Экспоцентр, Москва!

Подробнее о выставке можно узнать на сайте osmexpo.ru