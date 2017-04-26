«Группа ЛСР» открыла консультационный пункт в жилом комплексе «Три ветра»

В жилом комплексе «Три ветра», возводимом «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, начал работу консультационный пункт.

Теперь покупатели могут лично оценить расположение и преимущества проекта, совершив экскурсию в один из домов комплекса, а также получить подробную информацию о ценах и условиях покупки.

Новый консультационный пункт на объекте открылся вблизи дома «Норте». Для дальнейшего оформления покупки можно обратиться в любой из офисов продаж «Группы ЛСР», ближайший находится в этом же районе – у станции метро Комендантский проспект.

Жилой комплекс бизнес-класса «Три ветра» строится на берегу Финского залива, неподалеку от пересечения улицы Савушкина и Приморского шоссе. Эксклюзивность объекта подчеркивают не только изломы береговой линии, отделяющей его от окружающей застройки, но также вид на простирающуюся до горизонта гладь залива, дарующий редкие для мегаполиса ощущения свободы и простора.

Жилой комплекс объединит три 13-ти этажных корпуса, каждому из которых дано название ветра. Так, «Мистраль» на 126 квартир расположится у самой воды. За ним будет построен «Бриз» на 240 квартир. Самый большой дом комплекса – «Норте» на 392 квартиры, возведут чуть дальше других корпусов от береговой линии.

В «Трех ветрах» запроектированы встроенные помещения, подземный и два наземных многоэтажных паркинга на 703 машиноместа. Планируется организация детского сада, посещать который смогут 70 малышей. Благоустройство внутренней и прилегающей территории будет проведено по специально разработанному проекту.