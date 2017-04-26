Кухонная мебель



Кухня является не только рабочим местом домохозяйки – это символ тепла и уюта для всей семьи. Современные материалы и технологии производства позволяют создавать кухонную мебель как для маленьких, так и больших помещений. Яркие цветовые решения или классический стиль, в том числе с использованием материалов, имеющих состаренный вид – все это стало возможно благодаря использованию ламинированной ДСП.

Преимущества корпусной кухонной мебели

При покупке готовых шкафов можно столкнуться с такой проблемой, как несовместимость пространства кухни и размеров мебели, так же очень сложно добиться эргономичности рабочего пространства. В каталогах интернет-магазинов имеется широкий выбор готовых решений по дизайну и цветовым палитрам. Любой из понравившихся вариантов можно подобрать к имеющейся кухне, поскольку на первом этапе будет произведен замер помещения для максимального удобства расположения элементов корпусной мебели. Перед началом производства идет этап проектирования – специалисты учитывают все детали имеющегося помещения, включая расположение входа, окон и обеденного стола – все рассчитывается таким образом, чтобы приготовление и подача пищи была максимально удобной.

Материалы и технология производства

Корпусные кухни производятся из высококачественной ЛДСП, которая раскраивается в производственных условиях с соблюдением всех регламентов и стандартов. Поскольку на кухне постоянно возникают температурные перепады и повышенная влажность, то материал не должен впитывать влагу и давать усушку. Для этого необходимо защитить не только поверхности шкафов, но и торцы, что можно качественно сделать только в производственных условиях.

Петли и мебельная фурнитура для кухонных шкафов производятся исключительно из качественных материалов, которые рассчитаны на интенсивную работу в течение длительного времени.

Организация рабочего пространства

Независимо от размера помещения кухня должна обеспечивать беспрепятственное передвижение при частом повторении одних и тех же действий. Чаще всего приходится взаимодействовать с плитой, раковиной и холодильником притом, что размещать плиту рядом с остальным оборудованием нельзя. Столешница так же должна располагаться возле жарочной поверхности, чтобы не пришлось переносить заранее подготовленные продукты к плите, так как часть их постоянно будет рассыпаться на пол.

При заказе корпусной кухни в специализированном интернет-магазине эти детали будут учтены, так что потребитель получит максимально удобную и эргономичную кухню понравившегося дизайна и расцветки.