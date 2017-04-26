Как правильно покрасить деревянный дом



Любой деревянный дом со временем начинает нуждаться в ремонте. Однако в этом, казалось бы, простом деле есть свои нюансы и особенности. Их нужно иметь в виду перед тем, как приступать к выполнению работ. От этого будет зависеть не только внешний вид строения, но и его долговечность. К счастью, в этом нет ничего сложного.

В первую очередь нужно позаботиться о подготовке поверхности. Счистите старую краску со стен так, чтобы выступила чистая древесина. Затем обработайте их щеткой, чтобы избавиться от грязи и пыли. Однако сразу приступать к покраске нельзя. Дело в том, что даже покрашенная поверхность может представлять интерес для насекомых, питающихся деревом. Поэтому нужно сначала обработать стены при помощи антисептика. Сейчас приобрести их можно в любом строймагазине. Просто нанесите ее на стены при помощи кисточки или пульверизатора и подождите, пока она впитается в древесину. Это позволит вам не беспокоиться о паразитах.

В магазине, помимо краски, вам понадобится и пропитка для деревянного дома, а также герметик. С его помощью вы сможете заделать все щели, через которые внутрь строения или в его структуру может проникать ветер, дождь, снег и так далее. Просто следуйте инструкциям производителя и нанесите их на поверхность стены – там, где имеются хотя бы малейшие щели.

Теперь настает черед краски. Специалисты выделяют три типа данного материала, которые могут использовать при ремонте деревянного дома – акрилатные, антисептические и масляные. Вторые выбирать нет смысла, так как вы уже обработали стены от паразитов. Масляная краска хорошо впитывается деревом, а также имеет отличную устойчивость к атмосферному воздействию, но очень долго сохнет. Поэтому большинство людей выбирает акрилатную: хотя она и стоит немного дороже, зато может порадовать вас быстротой высыхания.

Чтобы покрасить дом, просто воспользуйтесь кистью. Рекомендуется наносить материал снизу вверх и убирать подтеки. Когда краска высохнет, можно нанести еще один слой, а затем обработать стены пропиткой. Некоторые из них могут использоваться в качестве финишной отделки. Она позволит надолго сохранить красоту здания, а также обеспечить вашему строению еще один защитный слой. Таким образом, покрасить дом не так уж сложно. Нужно лишь придерживаться данных рекомендаций. В этом случае вы будете уверены, что строение будет долго радовать вас внешним видом.