Как проектировщикам стать участником СРО Нижнего Новгорода?

Проектирование, строительство и ремонт — основная область заказов муниципальными органами и государством. Отбор подрядчика государственными инстанциями происходит строго в регламентированном порядке. Участие в торгах могут принимать компании и ИП, которые имеют допуск СРО Нижнего Новгорода и готовы предоставить примеры успешно выполненных проектов.

Размещение заказов на проектирование может происходить в различных формах:

способом запроса котировок;

в формате конкурса;

в виде аукциона (чаще всего имеет электронный формат).

Для выполнения каких работ нужен допуск?

В аукционный перечень входят услуги проектирования. Полученный допуск в СРО Нижнего Новгорода включается в состав бумаг в качестве обязательного требования. Оформление разрешения в саморегулируемой организации также нужно при проведении следующих дорогостоящих работ:

инженерные изыскания (гидрогеологические, геодезические и пр.);

энергоаудит;

строительство (капитальный ремонт, реконструкция и др.).

Фактически все проектировочные работы могут оказывать влияние на будущую безопасность. Именно поэтому для их осуществления и требуется допуск. Срочность получения такого документа возникает, если планируется заключение выгодного контракта, участие в аукционе.

Самостоятельно допуск СРО проектировщиков Нижнего Новгорода получить сложно. Это хлопотное дело, требующее ответственности со стороны заявителя и правильного оформления документов. Одна ошибка может стать причиной того, что эксперты саморегулируемой организации откажут во вступлении соискателю.

Именно поэтому многие компании, желающие получить быстрее допуск СРО Нижнего Новгорода, обращаются к профессионалам. Они досконально знают требования саморегулируемых организаций и смогут добиться разрешения даже за 1 день.

Когда допуск не нужен?

Не всегда при выполнении работ на нужен допуск. Например, в строительстве можно обойтись без него в следующих случаях:

работы проводятся на простых, временных объектах;

заказчик не требует выполнения работ на уникальных, сложных и объектах особой опасности;

работы не относятся к капстроительству.

Однако, наличие разрешения СРО по профилю своей деятельности не помешает, ведь уже завтра может попасться заказ, когда такой допуск будет необходим. И придется в срочном порядке думать, как его получить для легитимного выполнения работы.