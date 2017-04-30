Строим фундамент своими руками

Если вы решили построить фундамент самостоятельно, то вот несколько советов как это сделать. Во-первых, следует начать с уборки территории, где будет находится фундамент. После этого следует выровнять поверхность земли. И только потом можно начинать копать траншею. Только помните о том ,что следует заранее сделать все необходимые замеры.

Как

только траншея будет готова ,нужно ее дно выровнять. Если вы это не сделаете, то со временем фундамент даст усадки. Далее выравненную землю следует обязательно покрыть слоем песка, который после этого поливают водой с лейки и руками утрамбовывают.

После того, как траншея подсохнет, ее края следует обшить рубероидом, чтобы вода не уходила в почву. Дальше строительство фундамента основано на армировании. Штыри устанавливают по краям и обвязывают их проволокой. Такие же каркасы ставят по всему периметру. Только не стоит забывать, что их стоит закрепить. И только после этого следует залить готовую траншею бетоном. Вы можете купить его, а можете сделать своими руками самостоятельно. Для этого вам понадобится бетономешалка, щебень и песок. Последние ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются там. Как только бетон будет готов, его следует сразу же заливать его в траншею. Только ни в коем случае не стоит делать это в несколько приемов. Для того, чтобы бетона пошла меньше в готовую смесь можно добавить камни и щебень. Заливать траншею следует до середины сначала. После того, как поверхность выравняется нужно залить следующую часть.

После того, как вы выровняете уложенную поверхность с помощью мастерка, нужно дать время высохнуть фундаменту и только после этого выполнить заключительный этап в строительстве фундамента. А он заключается в возведении цоколя. Не стоит забывать и про опалубку, которую следует делать из досок, а можно также взять и фанеру в качестве обивочного материала. Также помните о том, что перед тем, как заливать бетон, опалубку следует покрыт с внешней стороны защитным щитом.

Надеемся, что все вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам сделать фундамент самостоятельно и не прибегать к чьей то помощи