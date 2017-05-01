Особенности противопожарных ворот

В последнее время у людей большой востребованностью начали пользоваться противопожарные ворота. Несмотря на то, что они появились на рынке сравнительно недавно, им уже удалось завоевать себе большую нишу. В этом нет ничего удивительного, поскольку такие изделия, как ясно из названия, могут защитить гараж или любое другое помещение от пожара.

По

своей конструкционной схеме они практически ничем не отличаются от обычных ворот. При необходимости вы можете сделать их откатными, раздвижными и так далее. Различия в первую очередь касаются материала, из которого они производятся. Для их изготовления используется особое огнеупорное полотно, которое имеет устойчивость к воздействию огня на протяжении определенного времени. Этот показатель зависит от многих факторов. В подавляющем большинстве случаев такие ворота способны сдерживать пожар в течение часа.

Несмотря на свою относительную новизну, противопожарные ворота сейчас можно заказать практически в любом городе. Для этого потребуется только обратиться в специализированную компанию. К счастью, сейчас найти такие предприятия не так уж сложно. Стоит отметить, что фирмы, которые действительно беспокоятся о качестве своей продукции, также наносят на края полотен ворот специальные ленты. Она не загорается даже под воздействием сильного огня.

Также периферийный профиль в таких воротах обрабатывается каучуковой смесью. Он дает возможность исключить попадание дыма внутрь помещения. Кроме того, на ее поверхность наносят специальной краской, например, порошковой, которая тоже не подвержена воздействию огня. А изнутри их оборудуют плиткой, имеющей термоизоляционными свойствами. Это позволяет добиться дополнительной защиты даже от очень высоких температур. Все зазоры также обрабатываются особой теплоустойчивой лентой. Она также выполняет функции герметизации помещения.

Таким образом, противопожарные ворота не зря приобрели огромную популярность. Сейчас все больше людей выбирает именно их. Благодаря этому, они смогут защитить от огня практически любое помещение, где установлены подобные конструкции.