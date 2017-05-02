Какой пол лучше всего выбрать?



Вы хотите положить теплый пол у себя в квартире? Вот несколько советов, как выбрать хороший и качественный пол.

Во-первых, прежде чем осуществлять покупку пола, следует определиться с тем, какой бы вы хотели пол. В настоящее время существует огромное количество различных вариантов, но для того, чтобы остановить свой выбор на одном из них, вам необходимо знать все плюсы и минусы каждого.

Если вы покупаете пол для загородного дома, то тогда идеальным вариантом станут водяные полы, которые лучше всего устанавливать в помещениях с большой площадью. Такой теплый пол вы не сможете установить самостоятельно, поэтому вам придется позвать специалиста. Его основным достоинствам является то, что на такой пол можно положить любое напольное покрытие.

Широкое распространение получил электрический пол, который способен достаточно быстро прогреть все помещение. Благодаря ему, вы сможете сэкономить электричество. Кроме этого, такой пол создает атмосферу тепла и уюта. Благодаря этому полу, тепло распространяется по дому равномерно. Более подробно с характеристиками данного пола вы сможете ознакомиться в интернете на сайте spb-teplypol.ru совершенно бесплатно.

Большой популярностью пользуется пленочный пол, так как цена на него значительно меньше, чем на все другие. Кроме этого, он очень легко устанавливается самостоятельно. И, конечно же, если вы все-таки не можете установить его, то тогда лучше всего обратиться к специалистам за помощью. Кроме этого, следует отметить, что укладка может производиться на любое покрытие.

Прежде чем осуществлять покупку, следует уточнить у продавца наличие гарантийного талона на установку теплого пола. Это необходимо для того, чтобы вы могли вернуть покупку обратно в том случае, если товар будет некачественным.

Также хорошо себя зарекомендовали инфракрасные полы, которые совершенно безопасны для организма человека. Он нагревается с помощью специальной пленки, которая расположена в два слоя. Такой пол способен даже нагревать плотные предметы мебели.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать хороший и качественный пол для своего дома.