Решетки на окна: виды, их преимущества



Решетки на окнах – особые конструкции, состоят из прутьев, переплетенных между собой, их устанавливают в оконный проем. Необходимо обратить внимание на то, что устанавливают их в жилых домах, собственники предприятий для сохранности имущества.

Из какого материала чаще всего производятся решетки? Из металла – профилированного или гладкого прутка.. Обратите внимание на то, что стальные полосы также часто используются для изготовления решеток на окна.

Решетки на окна бывают кованные и сварные. Кованные – производятся методом ковки из металла, который коррозии не поддается. Необходимо отметить, что такие решетки не только очень прочные, но и выглядят очень привлекательно. В целом стоит отметить, что они защищают и украшают дом. Решетки на окна , изготовленные кованным способом огромной популярностью пользуются у собственников домов. Сначала подбирается индивидуальный дизайн участка, составляется определенный рисунок. По желанию собственника кованные решетки на окнах могут перекликаться узорами с кованным забором. Собственники предприятий и офисов также отдают предпочтение кованным решеткам, таким образом они защищают свое имущество и добавляют помещению индивидуальности. Но важно обратить внимание на тот факт, что такие решетки изготавливаются очень долго, особенно, если заказчику приглянулся самый сложный вариант, установку должны производить профессионалы с опытом работы. И самое главное – стоимость такой решетки очень высокая. А еще заказчик может выбрать раздвижные решетки с несколькими створками.

Сварные решетки из прутка считаются надежными, но декоративной функции не несут. Зачастую они представлены в виде не сложных конструкций. Они очень быстро изготавливаются и устанавливаются. Дело в том, что прутья между собой соединяются сваркой. Из преимуществ стоит обратить внимание на стоимость, она намного меньше, чем кованные решетки. Если вы не гонитесь за уникальностью и красотой, и вам важна только безопасность, то лучше отдать предпочтение сварным решеткам. Они не поддаются воздействию коррозии, и их очень сложно поломать.