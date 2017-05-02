Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Новая Охта. На речке»

«Группа ЛСР» расширила спектр предложения квартир в жилом комплексе «Новая Охта. На речке», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продаже еще один корпус – дом №6.

Односекционный 20-этажный дом включает 177 квартир. Покупателей ожидают комфортные студии, одно-, двух- или трёхкомнатные квартиры. Их площадь варьируется от 29 кв. м до 77 кв. м, а стоимость начинается от 72 000 рублей за квадратный метр.

Дом планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 года. Все квартиры будут переданы жильцам с качественной отделкой «под ключ» в соответствии с новым стандартом. Теперь стены коридора, комнат и кухни будут оклеены антивандальными фактурными виниловыми обоями под покраску, а в качестве напольного покрытия будет использоваться высокопрочный ламинат. Межкомнатные двери с остеклением и качественной стильной фурнитурой подбираются в цвет ламината. В санузлах появится керамическая плитка, стилизованная под природный камень «Травертин», а также сантехническое оборудование более высокого класса. Кроме того, теперь в домах будут установлены практически бесшумные лифты OTIS. Приятные новшества входных групп не менее важны: максимум остекления, крупноформатная керамическая плитка на полу, приятная глазу цветовая гамма стен, что вкупе создаст в парадных ощущение домашнего уюта.

Напомним, что жилой комплекс «Новая Охта. На речке» возводится в Красногвардейском районе в непосредственной близости реки Охта, а также двух станций метрополитена – Гражданский проспект и Девяткино. Удобный выезд на КАД позволит быстро добраться в любую точку города. Здесь все для комфортной жизни: предусмотрена организация торгово-сервисной и социальной инфраструктуры, будут построены две школы и детский сад, спортивные площадки и рекреационные зоны. Местоположение комплекса идеально для семейного отдыха. Благодаря разработкам ведущих архитекторов Санкт-Петербурга по благоустройству береговой линии Охты, жители комплекса смогут устраивать свой отдых в зеленой зоне, прогуливаться вдоль реки.