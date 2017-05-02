В пунктах на Богатырском изменится тариф

Изменения, которые вводятся с целью повышения пропускной способности, вступят в силу с 15 мая 2017 года.

Изменения затрагивают только пользователей, оплачивающих проезд наличными или банковскими картами при движении на транспортных средствах 1 класса (легковые автомобили). Для таких водителей оплата проезда на указанных пунктах взимания платы составит 100 рублей.

Стоимость проезда при оплате транспондером не меняется. Стоимость проезда транспортных средств прочих классов не меняется. Стоимость проезда на иных пунктах взимания платы не меняется. Стоимость проезда по сквозным маршрутам, проходящим мимо съездов на Богатырский проспект, также остается прежней.

Повышение тарифа на данном пункте оплаты при оплате наличными и банковскими картами является необходимой мерой по улучшению транспортной ситуации на наиболее востребованной развязке Западного скоростного диаметра, обеспечивающей связь магистрали с густонаселенным Приморским районом.

Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, которые не оставляют возможности водителям с транспондерами проехать в Быстрые полосы. Это вызывает затруднения движения, снижающие удобство использования магистрали, увеличивающие время в пути для всех водителей. В том числе блокирующие основной ход водители мешают проезду транспорта, следующего мимо загруженных съездов.

В данных условиях, только дальнейшее распространение транспондеров и минимизация оплаты наличными могут существенно улучшить транспортную ситуацию. Быстрые транспондерные полосы пропускают до 8 раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата.

Напомним, Оператором созданы удобные возможности для получения транспондера. Устройства выдаются в офисах продаж ЗСД, один из которых расположен в непосредственной близости от развязки с Богатырским пр. на Планерной ул., 18, корп. 2. Доступна бесплатная доставка транспондера. Проезд с использованием электронного устройства не только быстрее, но и после вводимых изменений на данных пунктах оплаты минимум в два раза выгоднее, чем при оплате наличными. Например, маршрут Богатырский пр. – Приморский пр. обойдется при оплате наличными в 100 рублей круглосуточно, а при оплате транспондером стоимость за тот же маршрут может быть менее 12 рублей днем и менее 6 рублей ночью. Дополнительные примеры – в таблице.

Пример стоимости некоторых поездок после 15.05.2017 (для транспортных средств 1 класса)

Маршрут Стоимость при оплате наличными Стоимость при оплате транспондером без абонентской платы Стоимость при оплате транспондером с абонентской платой Богатырский пр. – Приморский пр. 100 руб. (круглосуточно) 12 руб 80 коп 6 руб 40 коп – ночью 11 руб 52 коп 5 руб 76 коп – ночью Богатырский пр. – наб. Макарова 100 руб. (круглосуточно) 49 руб. 24 руб 50 коп – ночью 44 руб 10 коп 22 руб 05 коп – ночью Богатырский пр. – наб.р.Екатерингофки 160 руб. (круглосуточно) 75 руб 10 коп 37 руб 55 коп – ночью 67 руб 59 коп 33 руб 80 коп – ночью