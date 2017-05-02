Как правильно клеить виниловые обои



Обои, безусловно, являются самым распространенным видом материалов, используемых для отделки квартир. Однако у большинства людей имеется опыт работы только с бумажными обоями, поэтому оклейка виниловых может вызвать у них затруднения. Впрочем, на самом деле в этом процессе нет ничего сложного, так что справиться с этим сможет любой человек.

Для начала, конечно, необходимо заняться самой поверхностью. Уберите со стен старые обои, а также пройдитесь по ним щеткой, чтобы смести пыль. Если на них имеются какие-либо дефекты, к примеру, трещины, стоит произвести шпаклевку, чтобы обои смотрелись красиво. Когда стены высохнут после грунтовки, можно приступать непосредственно к оклейке.

Специалисты отмечают, что качественные виниловые обои совсем не обязательно промазывать клеем полностью. Достаточно нанести его на стены, а также – немного по краям полотна. Даже в этом случае материал будет отлично держаться на поверхности. Конечно, у некоторых могут возникнуть проблемы и с этим. В таком случае можно обратиться в специализированные фирмы. Жители Екатеринбурга могут узнать подробности на сайте компании “Ремонт-Д”. Ее сотрудники всегда готовы оперативно и недорого выполнить косметический ремонт.

Измерьте высоту стен и отрежьте куски полотна. Нанесите клей на их края, а также на стены. После этого прижимайте их к поверхности. Конечно, удобнее всего работать вдвоем. Клеить материал нужно сверху вниз. Если вы заметите образовавшиеся пузыри, просто пройдитесь по полотну сухой тряпкой, чтобы выгнать скопившийся воздух. Стоит отметить, что такие обои достаточно крепки. При необходимости вы можете отклеить полотно и закрепить его на поверхности заново. Так что никаких проблем у вас возникнуть не должно. Аналогичным образом можно заклеивать оставшиеся участки стены. После окончания работ не открывайте окна хотя бы в течение суток.

Таким образом, поклеить виниловые обои вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При желании сделать эту работу сможет любой человек. Впрочем, если вы не уверены в своих силах, просто обратитесь к специалистам в этой области.