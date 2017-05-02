Как правильно выбрать шуруповерт



Шуруповерты являются достаточно распространенным видом инструментов. Без них невозможно представить себе ни одно серьезное хозяйство. Однако у тех, кто плохо разбирается в технике, покупка данного оборудования может вызвать головную боль. Между тем, ничего сложного в этом процессе нет, так что сделать удачную покупку сможет каждый человек.

В первую очередь стоит обратить внимание на мощность устройства. Для большинства людей будет достаточно бытовых моделей. Такие приборы предназначены для проведения достаточно простых видов работ. К примеру, с их помощью вы сможете без труда повесить картину или установить дверной замок. Профессиональные же модели обладают большей мощностью, что позволяет сверлить ими даже очень твердые поверхности. Также они подходят для частого использования. Однако стоит учитывать, что и стоят они намного дороже.

Большое значение имеет и производитель оборудования. К счастью, сейчас об этом можно не беспокоиться. Купить шуруповерты Metabo, Bosch, Makita, DeWalt в настоящее время можно даже через интернет-магазины. В них представлен достаточно широкий выбор моделей от проверенных брендов. Приобретать продукцию сомнительных производителей, даже ту, которая стоит очень дешево, не стоит. Специалисты предупреждают, что срок их службы, а также качество работы оставляют желать лучшего.

Также у многих людей возникает вопрос, каким моделям отдать предпочтение – тем, что работают от сети, или тем, которые функционируют от встроенных батарей? К преимуществам второго типа шуруповерта можно отнести мобильность и автономность. Однако по уровню мощности они зачастую проигрывают сетевым шуруповертам. Кроме того, в этом случае вам не придется постоянно ждать, когда подзарядится аккумулятор устройства. Но стоит иметь в виду, что они имеют привязку к электросети, так что использовать ее, например, на даче, у вас точно не получится.

Таким образом, выбрать подходящий шуруповерт достаточно просто. Главное в этом деле – отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. В таком случае вы будете уверены, что не потратили деньги зря.