Пенсию можно получить на карту Росбанка

Для этого необходимо сообщить реквизиты своего счета в Росбанке в ближайшее отделение Пенсионного фонда России, написав там заявление на перевод пенсии. Реквизиты можно распечатать из интернет-банка или получить в ближайшем отделении.

Специально для пенсионеров действует программа «Привилегия времени». Держатели карт могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии и осуществлять денежные переводы по сниженным тарифам, а также без комиссии снимать средства во всех банкоматах Росбанка и банках-партнерах. Выпуск и обслуживание карты бесплатные, кроме того для клиентов доступны особые условия по вкладам – надбавка 0,2% к ставке в рублях на сумму до 1,5 млн рублей.

«В прошлом году мы начали активно расширять сотрудничество с региональными Пенсионными фондами, и на текущий момент покрываем 54 региона России. И мы видим моментальный отклик от наших клиентов – пенсию на карту Росбанка уже получают более 18,5 тысяч человек, потому что это не только быстрый доступ к финансам, но и привлекательные предложения от партнеров банка. Например, при выборе пакета банковских услуг «Классический» пенсионеры также могут открыть карту “Росбанк-О’КЕЙ” и получать кэшбэк при покупках в гипермаркетах сети и других магазинах», – сказал Михаил Чамров, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.