02 Май, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

Пенсию можно получить на карту Росбанка

Опубликован:
Date:
in: Новости компаний
Leave a comment

Для этого необходимо сообщить реквизиты своего счета в Росбанке в ближайшее отделение Пенсионного фонда России, написав там заявление на перевод пенсии. Реквизиты можно распечатать из интернет-банка или получить в ближайшем отделении.

Специально для пенсионеров действует программа «Привилегия времени». Держатели карт могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии и осуществлять денежные переводы по сниженным тарифам, а также без комиссии снимать средства во всех банкоматах Росбанка и банках-партнерах. Выпуск и обслуживание карты бесплатные, кроме того для клиентов доступны особые условия по вкладам – надбавка 0,2% к ставке в рублях на сумму до 1,5 млн рублей.

«В прошлом году мы начали активно расширять сотрудничество с региональными Пенсионными фондами, и на текущий момент покрываем 54 региона России. И мы видим моментальный отклик от наших клиентов – пенсию на карту Росбанка уже получают более 18,5 тысяч человек, потому что это не только быстрый доступ к финансам, но и привлекательные предложения от партнеров банка. Например, при выборе пакета банковских услуг «Классический» пенсионеры также могут открыть карту “Росбанк-О’КЕЙ” и получать кэшбэк при покупках в гипермаркетах сети и других магазинах», – сказал Михаил Чамров, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.

Исследование микрорайона
Tags:

Подборка для Вас

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X